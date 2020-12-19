Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страдания от власти и взаимопомощь белорусов - интервью с продюсеркой и волонтеркой Шунтовой Интервью с политэмигранткой Татьяной Шунтовой.

"Белкраинец" продолжает серию интервью с белорусскими политмигрантами. В этом выпуске продюсер, активист, журналист, путешественник и координатор Европейских игр Татьяна Шунтова расскажет, как она помогала участникам протестных акций на маршах, под изолятором и во время бегства, которое тоже стало частью ее судьбы. Ужасы внутри и снаружи Окрестина, покалеченные физически и морально белорусы и самоотверженность их сограждан, которые оказывали помощь не покладая рук.