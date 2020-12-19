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Страдания от власти и взаимопомощь белорусов - интервью с продюсеркой и волонтеркой Шунтовой

19.12.2020 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

"Белкраинец" продолжает серию интервью с белорусскими политмигрантами. В этом выпуске продюсер, активист, журналист, путешественник и координатор Европейских игр Татьяна Шунтова расскажет, как она помогала участникам протестных акций на маршах, под изолятором и во время бегства, которое тоже стало частью ее судьбы. Ужасы внутри и снаружи Окрестина, покалеченные физически и морально белорусы и самоотверженность их сограждан, которые оказывали помощь не покладая рук.

 
 
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