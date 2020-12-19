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Чубайс рассказал о стратегическом провале России
Источник материала: UDF
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
По его словам, текущее положение дел можно описать как стратегический провал. «И этот факт надо признать. И, признав его, двигаться дальше на изменение ситуации», — констатировал чиновник.
Рассуждая о климатической политике, которая только формируется в России, Чубайс назвал стратегическим риском возможное занижение фундаментальных целевых параметров. Речь идет о формировании целей — чего страна хочет добиться в области экологии в ближайшие десять и 30 лет.
Он заметил, что опасается реализации уникальной, накопленной в советские годы компетенции: «героическое занижение планов, а потом их героическое выполнение». Спецпредставитель президента выразил надежду, что соблазн все же удастся преодолеть.
В свою очередь стратегическим успехом России Чубайс посчитал создание технологического кластера возобновляемой энергетики, то есть солнечной и ветрогенерации. Появилась система подготовки кадров, запущена научная работа в этой отрасли, создана промышленность по производству соответствующего оборудования.
Правительство в начале декабря утвердило отставку Чубайса из «Роснано», которое он возглавлял с 2008 года. Характер работы чиновника на новом месте, как отмечают эксперты, пока неясен. Эта должность ранее не существовала, в Конституции она не прописана. Однако под устойчивым развитием в ООН подразумевают развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения и не вредит удовлетворению тех же потребностей будущих поколений.
О формальной политике России в области снижения вредных выбросов ранее заявляли ряд инвесторов. Они отмечали, что российские власти пытаются использовать экономический кризис 1990-х, чтобы за счет случившегося в те годы провала производства выполнить свои экологические планы.
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По его словам, текущее положение дел можно описать как стратегический провал.
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