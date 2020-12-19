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Как российские независимые СМИ рассказывают о ситуации в Беларуси

19.12.2020 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как российские независимые СМИ рассказывают о ситуации в Беларуси
UDF.BY приводит краткие выводы первой из цикла статей Ольги Харламовой для Media IQ, посвящённых тому, как негосударственные российские медиа освещают ситуацию в Беларуси. Полный текст читайте на Media IQ.

Стоит сразу оговориться: термин «российские негосударственные СМИ» содержит определённые допущения. В частности, ресурс «Эхо Москвы» на 66% является собственностью холдинга «Газпром Медиа». То есть, собственностью дочерней компании российского государственного монополиста ПАО «Газпром». «Медуза» — собственность бывшего редактора Ленты.ру, которая не раскрывает инвесторов проекта. «Дождь» — платный телеканал. «Коммерсант» принадлежит Алишеру Усманову. Все четыре СМИ придерживаются либеральных взглядов, естественно, с российской спецификой.

В отличие от государственных СМИ, риторика анализируемых ресурсов ближе к объективной оценке происходящего в Беларуси, но с явным уклоном в сторону симпатий к протестующим. Заметно приоритетное использование названия страны Беларусь, а не Белоруссия. Признаётся, что Лукашенко — президент страны, но при этом отдельно подчёркивается применение неоправданного насилия, невозможность контролировать ситуацию. Используются элементы высмеивания, к примеру, в ситуации с появлением Лукашенко с оружием в сопровождении сына. Набор тезисов направлен на делигитимацию беларусской власти, не столько личности Лукашенко, сколько институций — «власть не способна реагировать на кризис».

Но при этом нельзя сказать о работе на легитимацию оппонентов Лукашенко. Активно продвигается тезис «братских народов». В отношении Беларуси и её граждан используются эмоциональные понятия и посылы, например, «соседи», «друзья», «помощь», «поддержка», «братский народ», «мы друг от друга никуда не денемся»...

На контрасте демонстрируется позиция «Европы» — осторожна, не активна, эмоционально не реагирует, не сопереживает. Зрителя подводят к мысли о бесперспективности апелляции к позиции европейских соседей Беларуси (и беларусских лидеров, нашедших там убежище).

При этом зрителей и слушателей уверяют, что 2021 год — последний год правления Лукашенко. За этот период в Беларуси должен произойти референдум (по конституции) и транзит власти. Сила, которая обеспечит данный процесс — Российская Федерация. Тут же подчёркивается, что РФ -— безусловная сторона любых переговоров по Беларуси, и выход из кризиса возможен только при договорённости европейских лидеров с Кремлём. В данной формуле нет места как Лукашенко, так и его оппонентам (условно Тихановской). Наоборот, озвучиваются вызовы транзитного периода, в который к власти могут прийти «антироссийские силы». На данной волне осторожного негатива в той или иной мере упоминаются практически все ключевые участники президентской гонки 2020 года, кроме одной фамилии — Бабарико.

Таким образом, можно констатировать, что российские «либеральные» СМИ при своей формально лояльной к протестам риторике, находятся в том же тезисном поле, что и государственные медиа. И реализуют сходные задачи — делегитимация беларусских государственных институтов, продвижение тезиса о безальтернативности российского вектора внешней политики, дискурс о выходе из кризиса, который может обеспечить пророссийский руководитель страны. Единственное различие — целевые группы. Государственные СМИ работают в РФ (и за её пределами) на патерналистски настроенного гражданина, поддерживающего власть. Либеральные — на условных российских «оппозиционеров», и, что ещё более важно, на граждан Беларуси (как и других постсоветских стран), тяготеющих к демократии.

Используемые методы манипуляции более утончённые, чем у государственных СМИ. Это:

• перенос с частного на общее;

• игра на эмоциональной составляющей, которая подменяет собой нехватку аргументов и данных;

• формулирование бездоказательных выводов, презентация различных по отношению к общим вопросам мнений, но с доминирующим односторонним уклоном в ключевых тезисах;

• риторические вопросы.

Если российские государственные СМИ пытаются вложить в голову зрителя готовые выводы, то негосударственные формируют чёткие рамки, в которых каждый зритель якобы сам их сделает.
 
 
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В отличие от госСМИ, риторика ближе к объективной оценке происходящего в Беларуси, но с явным уклоном в сторону симпатий к протестующим.
 
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