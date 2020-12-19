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Впервые зафиксирован радиосигнал с планеты у другой звезды
Источник материала: UDF
Изображение: Jack Madden / Cornell University
Наблюдения с помощью радиотелескопа LOFAR показали, что сигнал исходит из системы Тау Волопаса, которая представляет собой двойную звезду, вокруг которой вращается одна экзопланета. Согласно теоретическим предсказаниям, сила и поляризация сигнала соответствуют магнитному полю планеты, относящейся к газовому гиганту типа «горячий Юпитер».
Ранее исследователи изучили сигнатуру радиоизлучения Юпитера и экстраполировали результат на возможную эмиссию излучения от далеких юпитероподобных планет, находящихся на расстоянии 40-100 световых лет. Тем не менее пока остается небольшая неопределенность в том, действительно ли только планеты способны испускать такое радиоизлучение.
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Наблюдения с помощью радиотелескопа LOFAR показали, что сигнал исходит из системы Тау Волопаса, которая представляет собой двойную звезду, вокруг которой вращается...
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