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Впервые зафиксирован радиосигнал с планеты у другой звезды

19.12.2020 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Впервые зафиксирован радиосигнал с планеты у другой звезды
Изображение: Jack Madden / Cornell University
Международная группа ученых зафиксировала сигнал из созвездия Волопас. По словам астрономов, если данные подтвердятся, то источником радиоволн впервые станет планета, вращающаяся вокруг другой звезды. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Наблюдения с помощью радиотелескопа LOFAR показали, что сигнал исходит из системы Тау Волопаса, которая представляет собой двойную звезду, вокруг которой вращается одна экзопланета. Согласно теоретическим предсказаниям, сила и поляризация сигнала соответствуют магнитному полю планеты, относящейся к газовому гиганту типа «горячий Юпитер».

Ранее исследователи изучили сигнатуру радиоизлучения Юпитера и экстраполировали результат на возможную эмиссию излучения от далеких юпитероподобных планет, находящихся на расстоянии 40-100 световых лет. Тем не менее пока остается небольшая неопределенность в том, действительно ли только планеты способны испускать такое радиоизлучение.
 
 
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Наблюдения с помощью радиотелескопа LOFAR показали, что сигнал исходит из системы Тау Волопаса, которая представляет собой двойную звезду, вокруг которой вращается...
 
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