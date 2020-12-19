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Мария Шарапова выходит замуж
Источник материала: ОНТ
Известная российская теннисистка Мария Шарапова сказала «да» в ответ на предложение выйти замуж и обрадовала этой новостью своих фолловеров в
Мария опубликовала несколько фото и видео, на которых запечатлены она и ее избранник. Им стал британский бизнесмен Александр Гилкас. О дате бракосочетания пока ничего сообщается.
Пара выглядит счастливой и довольной. В комментариях к посту – множество сообщений с восхищениями и пожеланиями счастливой семейной жизни. Пост быстро набрал большое количество лайков и просмотров.
Фото: Instagram Марии Шараповой
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Известная российская теннисистка Мария Шарапова сказала «да» в ответ на предложение выйти замуж и обрадовала этой новостью своих фолловеров в Instagram. Мария...
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