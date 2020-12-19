В Минске открылась автоплощадка, где продают только электромобили и гибриды

Источник материала: Tut.by

В Минске открылся первый специализированный центр по продаже электромобилей и плагин-гибридов. Сейчас на площадке выставлено около 20 автомобилей, и ассортимент постоянно обновляется. Учредители «магазина электрокаров» настроены весьма оптимистично — интерес покупателей к электромобилям не спадает.



Tesla все еще остается самой популярной маркой электромобилей

Часть площадки, где выставлены электрокары, оформлена в тренде — машины стоят на зеленом газоне, который символизирует экологическую чистоту. Впрочем, газон искусственный.

— Мы видим, что спрос на электрифицированный транспорт постоянно растет, причем не только в Беларуси, но и в других странах СНГ, куда их вывозят из Беларуси, — рассказывает соучредитель центра «GreenCars» Алексей Мартыновский. — Но не стоит забывать, что указ об обнулении таможенных пошлин на электрокары действует только до 31 декабря 2021 года, и если срок его действия не продлят, то они могут подорожать. Это дает нам основание полагать, что в 2021-м году спрос на электромобили, несмотря на все факторы, будет в разы выше, чем сейчас.

После обнуления ставок ставок НДС и таможенных пошлин на электрокары (и попадающие под это определение плагин-гибриды), они фактически мгновенно превратились из экзотики в реальную альтернативу автомобилям с ДВС. Начиная с июня (когда обнулили ставки) их количество увеличивается почти в геометрической прогрессии. Если в прошлом году в Беларуси насчитывалось всего 400 электромобилей, то в этом году — уже не менее 1200.





Еще один важный фактор — цена. Сегодня подержанный электрокар стоит примерно столько же, сколько и его аналог с ДВС, но при этом стоимость эксплуатации в разы ниже. Даже с учетом того, что зарядные станции сети Malanka с 1 января 2021 года станут платными . Потому что электрокары практически не нуждаются в регулярном ТО, и даже тормозные колодки у них меняются через 80−120 тысяч км.

— Электрокары уже обладают характеристиками, сравнимыми с обычными авто. Взять, к примеру, набирающий популярность Chevrolet Bolt. Запас хода на одной зарядке — порядка 350 км. Многие не проезжают столько и за неделю. При этом 3-летний Bolt под заказ можно привезти за 16−17 тысяч долларов. Возникает вопрос: а зачем мне тарахтящий дизель, если я могу ездить почти бесплатно на электрокаре, заряжаясь раз в неделю?



BMW i8 — редкий в наших краях суперкар с гибридной силовой установкой

На фоне высокого спроса было принято решение организовать продажи на отдельной «зеленой» площадке, чтобы те, кто интересуется исключительно автомобилем с электродвигателем, мог увидеть все в одном месте. Здесь представлены только электромобили и так называемые подключаемые гибриды, которые могут ездить как на электричестве, так и при помощи ДВС. Покупатели могут не только посмотреть-потрогать, но и проехать на любом из представленных электрокаров. Здесь работает принцип «пришел — увидел — купил».

— Стереотипы и мифы — это отдельная боль. Cкандалы и негатив запоминаются лучше, чем позитивные новости. И поэтому профессиональные консультации — это большая часть нашей работы. Клиенты не всегда разбираются в типах батарей, зарядных устройств, переходников, им сложно сопоставить свои ежедневные потребности с возможностями электрокара. Нет понимания, как правильно выбрать подержанную «электричку» — поэтому мы предлагаем услугу подбора электро-авто. Осматриваем, диагностируем, организуем доставку, чтобы клиент не волновался, как ему доехать до Могилева или, скажем, Воронежа.



Полностью электрический Chevrolet Bolt в 2021 году может стать самым популярным подержанным электромобилем

Автомобили на площадку везут из США, Европы, Китая. Пока наиболее популярная из представленных на площадке марок — это Tesla. Но растет спрос на Chevrolet Bolt. Есть также Nissan Leaf, Toyota Prius Prime и экзотический BMW i8.