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«Не хватило денег или мозгов?» Тротуары в никуда и просчеты сантехников на «Доске позора»

19.12.2020 07:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главные темы свежей «Доски позора» — тротуары в никуда, просчеты сантехников и нелепые строительные ошибки. Плюс очередная порция фото читателей, в которых отражаются новые и старые проблемы благоустройства в наших городах и деревнях.

Минский район, деревня Слобода. Люди интересуются, что это за штуковина торчит из пешеходной дорожки?


Фото предоставлено читателем

Минск. Кто проектировал надземный пешеходный переход в «Экспобеле» на пересечении Логойского тракта и МКАД? Это инженерное решение разве для кого-то удобно?


Фото предоставлено читателем

Червень, пересечение улиц Октябрьской и Базовой. Здесь на остановке поставили «Табакерку», из-за которой не видно приближающегося транспорта. «Маршрутки не останавливаются, если не видят людей. Поэтому нет возможности стоять под крышей остановки. Урны нет. Нет спуска для колясок или просто удобного спуска к переходу — спуск перекрывает «Табакерка», — пишут люди.




Минск, улица Ежи Гедройца. Похоже, по задумке строителей (или проектировщиков), этот участок дорожки от школы № 9, где плитка заканчивается ровно как заканчивается здание школы, школьники и их родители должны преодолевать большим прыжком. И это не просто недоделка, которые случаются на новостройках: школе в следующем году 10 лет будет. «Возможно, у строителей закончились материалы, а может мозги», — пишет автор фото.


Фото предоставлено читателем

Минск, улица Лынькова, 11. Подняться по пандусу с коляской еще кое-как можно, а вот спуститься можно, только падая вместе с коляской.


Фото предоставлено читателем

Речица. Проходная газоперерабатывающего завода. Обратите внимание на расположение розетки — она под самым потолком.


Фото предоставлено читателем

Городской поселок Тереховка, улица Жданова, Добрушский район. Вот такой шедевр — ремонт дороги строительным мусором: кирпичи, куски бетона с арматурой, ветки, проволока. Теперь после дождя эти камни от колес автомобиля поднимаются и повреждают пороги, днище. «А ведь на улице есть молодые семьи с детьми и колясками, а также пожилые люди — как им быть с такими дорогами?» — спрашивают люди.




Минск. Пешеходная лестница недалеко от пруда в Красном Бору-1. Судя по последнему комментарию на 115.бел, лестница — ничья и строил ее, видимо, никто: «Не удалось установить балансодержателя данной лестницы».




Минск, улица Крупской, 8. Старые дорожки почему-то «не срослись» с новыми.


Фото предоставлено читателем

Брест. Так выглядит канализация в подвальном помещении в одном из домов в центре города. Регулярно фекальные массы подтапливают подвальное помещение, создавая антисанитарные условия в нем и жуткое зловоние в подъезде. Люди пишут, что обращение в службу 115 дает временный эффект, проблема решается просто: чтоб фекалии не лились, разъединенные трубы состыковываются и подпираются кирпичом.



Как будет выглядеть работа сантехника, если владелец сначала запустит в ванную комнату плиточника? Вот примерно так:


Фото со страницы в facebook

Есть еще такой вариант — с вертикальным подключением смесителя:


Фото со страницы в facebook

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Теги: Брест, Минск
 
 
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