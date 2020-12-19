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«Не хватило денег или мозгов?» Тротуары в никуда и просчеты сантехников на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
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Минский район, деревня Слобода. Люди интересуются, что это за штуковина торчит из пешеходной дорожки?
Минск. Кто проектировал надземный пешеходный переход в «Экспобеле» на пересечении Логойского тракта и МКАД? Это инженерное решение разве для кого-то удобно?
Червень, пересечение улиц Октябрьской и Базовой. Здесь на остановке поставили «Табакерку», из-за которой не видно приближающегося транспорта. «Маршрутки не останавливаются, если не видят людей. Поэтому нет возможности стоять под крышей остановки. Урны нет. Нет спуска для колясок или просто удобного спуска к переходу — спуск перекрывает «Табакерка», — пишут люди.
Минск, улица Лынькова, 11. Подняться по пандусу с коляской еще кое-как можно, а вот спуститься можно, только падая вместе с коляской.
Речица. Проходная газоперерабатывающего завода. Обратите внимание на расположение розетки — она под самым потолком.
Городской поселок Тереховка, улица Жданова, Добрушский район. Вот такой шедевр — ремонт дороги строительным мусором: кирпичи, куски бетона с арматурой, ветки, проволока. Теперь после дождя эти камни от колес автомобиля поднимаются и повреждают пороги, днище. «А ведь на улице есть молодые семьи с детьми и колясками, а также пожилые люди — как им быть с такими дорогами?» — спрашивают люди.
Брест. Так выглядит канализация в подвальном помещении в одном из домов в центре города. Регулярно фекальные массы подтапливают подвальное помещение, создавая антисанитарные условия в нем и жуткое зловоние в подъезде. Люди пишут, что обращение в службу 115 дает временный эффект, проблема решается просто: чтоб фекалии не лились, разъединенные трубы состыковываются и подпираются кирпичом.
Есть еще такой вариант — с вертикальным подключением смесителя:
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