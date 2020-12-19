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США ввели новые санкции за фальсификацию выборов в Венесуэле

19.12.2020 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

США ввели новые санкции за фальсификацию выборов в Венесуэле

  • 19.12.2020, 8:11
США ввели новые санкции за фальсификацию выборов в Венесуэле

Под ограничительные меры попали компании и лица, помогавшие диктатору.

Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции в отношении двух физических лиц и одной компании, которых власти США считают пособниками фальсификации результатов выборов в Венесуэле, сообщает «Голос Америки».

В санкционный список была внесена венесуэльская компания Ex-Cle Soluciones Biometricas C.A., занимающаяся биометрическими технологиями. В Министерстве финансов США объяснили, что компания оказывала содействие режиму Мадуро в проведении парламентских выборов.

Также под санкции попали гражданин Аргентины и Италии Гильермо Карлос Сан-Агустин и венесуэлец Маркос Хавьера Мачадо Рекена, сотрудничавшие с Soluciones Biometricas.

Министр финансов США Стивен Мнучин завил, что «режим Мадуро, фальсифицирующий выборы, демонстрирует пренебрежение демократическими устремлениями венесуэльского народа».

Напомним, что на прошедших 6 декабря выборах в парламент Венесуэлы большинство получили союзники Мадуро. Соединенные Штаты, Европейский Союз и более десяти стран Латинской Америки заявили, что не признают результаты парламентских выборов в Венесуэле, поскольку не считают их честными.

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Под ограничительные меры попали компании и лица, помогавшие диктатору.
 
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