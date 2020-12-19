«План Даллеса». Откуда взялся самый живучий фейк современности

Источник материала: Onliner В самом начале декабря в белорусскую новостную повестку из самых маргинальных глубин российского патриотизма неожиданно ворвалось нечто из одного ряда с еврейско-масонским планетарным заговором и всемирным правительством под управлением Бильдербергского клуба. На встрече со студентами журфака БГУ одна из топовых белорусских чиновниц убеждала в своей правоте собеседников, используя цитаты из т. н. «плана Даллеса». Закончив ощупывать руками лица и выждав некоторое время, чтобы окончательно успокоиться, мы все же сочли необходимым еще раз рассказать, как этот «документ» появился на свет, кто его настоящие авторы, почему он — откровенная фальшивка и насколько стыдно его воспринимать всерьез на пороге 2021 года.

«Трагедия гибели самого непокорного на земле народа»

Итак, судя по стенограмме происходившего в кабинете №414 факультета журналистики БГУ, в какой-то момент присутствующим студентам продемонстрировали некое видео, где, в частности, были следующие слова:

«Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание русских людей. Посеяв там, в России, хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их, русских, в эти фальшивые ценности верить. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность... И лишь немногие, очень немногие будут догадываться и понимать, что происходит. Мы поставим в беспомощное положение, превратив в посмешище».

Речь идет о широко известной цитате, которую приписывают Аллену Даллесу, американскому дипломату и разведчику, в 1953—61 годах возглавлявшему Центральное разведывательное управление США. В некоторых кругах бытует мнение, что это фрагмент из какого-то плана (или доктрины), в котором были сформулированы методы идеологического разложения «русского народа» с целью его окончательного и безоговорочного порабощения. Не очень ясно, какое отношение имеют современные белорусские студенты-журналисты к «русским людям», да еще и 60—70-летней давности, но, видимо, это можно оставить за скобками. Скорее всего, авторы показанного видео считают, что зловещий «план» никак не устарел и продолжает действовать.



Аллен Даллес собственной персоной

Тем временем происхождение этого фрагмента (кстати сказать, неполного) давно известно. Естественно, никакого англоязычного первоисточника, который мог бы его подтвердить, не выявлено. Возможно, конечно, что ЦРУ, уже рассекретившее миллионы страниц документов, которые относятся к тому периоду холодной войны, именно задумку Даллеса пока оставило в глубокой тайне, лежащей где-то в чреве штаб-квартиры управления в Лэнгли. Но тогда остается непонятным, как этот чудовищный в своей циничности замысел проник на страницы застойной советской беллетристики. Об этом ниже.

Точнее будет сказать, что впервые в виде сформулированного «плана» этот текст стал подаваться в начале 1990-х годов в литературе, которую сейчас принято называть «православно-патриотической». Тогда же в этих изданиях нашел себе пристанище удивительный по своей, говоря современными терминами, инклюзивности круг писателей, публицистов, политиков, религиозных и общественных деятелей. В нем каким-то феноменальным образом уживались монархисты и ортодоксальные коммунисты, митрополиты и Герои Социалистического Труда. Объединяла их, помимо прочего, уверенность в том, что страдания «русского народа» были инспирированы извне и что ключевую роль в этом сыграли представители еврейской нации. Одним из таких изданий был журнал «Молодая гвардия», бывший орган ЦК ВКЛСМ, после исчезновения комсомола занявший «государственнические» позиции. В июле 1993 года на его страницах был напечатан роман украинского писателя Бориса Олейника «Князь тьмы», где, помимо прочего, в обращении к бывшему советскому президенту Михаилу Горбачеву был приведен и максимально полный текст «плана Даллеса».





До этого момента тот же роман с тем же «планом» публиковался в самом начале феврале того же (1993) года в журнале «Роман-газета». Также «план Даллеса» упоминался в статье «Одоление смуты (Слово к Русскому народу)» митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычёва) в газете (минутка сюрреализма) «Советская Россия», вышедшей 20 февраля 1993-го. Исходя из дат выпуска текстов, митрополит Иоанн про «замысел» Даллеса узнал из «Князя тьмы», но вспомнить его статью необходимо по другому поводу. В ней упоминание леденящего душу плана шло сразу же после цитат из «Протоколов сионских мудрецов», одиозной фальшивки, в начале XX века бывшей предлогом для еврейских погромов и ставшей краеугольным камнем теории «жидомасонского заговора». Впрочем, митрополит Иоанн воспринимал «Протоколы» как заслуживающий доверия документ. Странно, если бы было иначе, ведь у владыки Снычёва в определенных кругах уже давно была репутация, скажем так, антисемита.

Как бы то ни было, митрополит пользовался большим авторитетом в «патриотической» среде. Скорее всего, именно тот его текст в «Советской России», где с помощью материалов «Протоколов сионских мудрецов» и «плана Даллеса» доказывалось, что против России Западом давно ведется «подлая и грязная война», впервые вбросил идею доктрины морального разложения русского народа в широкий круг сочувствующих ушей. Используя понятия эпохи пандемии, именно митрополит Иоанн, судя по всему, стал тем суперспредером, благодаря которому, проделав долгий путь в 27 лет, «план Даллеса» и выплеснулся на студентов в кабинете №414 журфака БГУ.





Вечный зов

Итак, впервые «план Даллеса» формулируется как «план» и приписывается Даллесу в 1993 году в трех источниках весьма характерной направленности. Журнал «Молодая гвардия» упоминался выше неспроста. Именно там, в комментарии к тексту романа «Князь тьмы», его автор Борис Олейник пояснил происхождение ставшей позже знаменитой цитаты:

«Эти зловещие слова писатель Анатолий Иванов, как нам стало известно, включил в текст 2-й книги романа „Вечный зов“, опубликованной в 1970 году. Но в течение более 10 лет эти слова выбрасывались цензурой, находящейся под кремлевско-сионистским контролем, из всех изданий. Впервые автору удалось их опубликовать в 1981 году. Однако никто, кроме рядовых читателей, не обратил внимания на это предупреждение писателя о намерениях сионистских сил в отношении нашей страны».

То есть уже в 1993 году товарищ Олейник, кстати Герой Социалистического Труда и один из классиков украинской советской литературы, открытым текстом пишет, что «план Даллеса» принадлежит перу писателя Анатолия Иванова («предупреждение писателя»), который, по удивительному совпадению, с 1970-х годов был и главным редактором той самой «Молодой гвардии», и одним из самых известных писателей-«почвенников» эпохи застоя. Причем Олейник параллельно еще и заявляет о существовании в высшем советском руководстве «сионистской» цензуры. Сюрреалистическая картина.





«Вечный зов» писателя Иванова — это такая грандиозная сага, история одной крестьянской семьи (писатель же «почвенник») на фоне всех переломных событий первой половины XX века. В 1970—80-е годы по этому роману сняли еще и 19-серийный телесериал. Так вот, простая проверка действительно убеждает, что цитаты из т. н. «плана Даллеса» были взяты (причем с помощью метода «ctrl+c — ctrl+v») из второго тома этого произведения. Никакого Даллеса в «Вечном зове», конечно, нет. В романе приписываемые позже главе ЦРУ слова произносит эмигрант из России, а ныне штандартенфюрер СС Лахновский:

«— Как сказать, как сказать… — покачал головой Лахновский, спрятал табакерку, начал опять острием трости ковырять в ковре. А поковыряв, произнес со вздохом: — Сейчас трудно все это представить… тебе. Потому что голова у тебя не тем заполнена, чем, скажем, у меня. О будущем ты не задумывался. Окончится война — все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем… все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! Как, спрашиваешь? Как?

[…]

— Вот так, уважаемый, — произнес он голосом уже не гневным, но каким-то высокопарным. — Я, Петр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголочек занавеса, и ты увидел лишь крохотный кусочек сцены, на которой эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия о гибели самого непокорного на земле народа, об окончательном, необратимом угасании его самосознания… Конечно, для этого придется много поработать».

И так далее.



Лахновский в сериале «Вечный зов» (актер Олег Басилашвили)

Писатель Анатолий Иванов был не первым, кому в голову пришли такие мысли. В 1964 году украинский литератор Юрий Дольд-Михайлик в своей приключенческой книге «У черных рыцарей» также развивал мысли, похожие на идеи, затем оформленные как «план Даллеса». Вкладывая их в голову американских генералов, он писал об «идеологическом наступлении на коммунизм», психологической войне с ним, дезинформации как «могучем оружии» и молодежи как жертве кукловодов:

«Надежда каждой нации — ее молодежь! Мы обязаны сделать так, чтобы эта надежда обманула большевиков. Молодежь склонна увлекаться, и это надо помнить, подбирая ключи к ее умам. Отравляйте душу молодежи неверием в смысл жизни, пробуждайте интерес к сексуальным проблемам, заманивайте такими приманками свободного мира, как модные танцы, красивые тряпки, специального характера пластинки, стихи, песни».

Но все же конкретные слова, которые в журфаковском кабинете в начале текущего декабря были приписаны некому «завещанию Даллеса», принадлежат советскому писателю Иванову, и опубликованы они были при генсеке Брежневе, а не в 1945-м, как уверены сторонники правдивости доктрины.





Гнусные ястребы с берегов Потомака

Впрочем, даже на этот случай в соответствующих кругах есть объяснения. Мол, слова Иванова из «Вечного зова», которые стали приписывать Даллесу, это не слова Иванова. Писателю их будто бы передали сотрудники соответствующих органов, а те в свою очередь располагали некими агентурными сведениями, доказывавшими реальное наличие у директора ЦРУ плана. Подобные доказательства выглядят, конечно, максимально смехотворно. Если бы агентурные сведения такого рода существовали, то они совершенно точно были бы обнародованы во время очередного советско- или российско-американского кризиса отношений.

В качестве источника легенды о плане также любят упоминать действительно существующий исторический документ, т. н. Меморандум 20/1 Совета национальной безопасности США («Задачи в отношении России») от 18 августа 1948 года. Его полный перевод опубликован и легкодоступен . Но, во-первых, он не имеет никакого отношения ни к Даллесу, ни к ЦРУ. А во-вторых, с известными цитатами, приведенными выше, совпадений в меморандуме также не существует. Это обстоятельный, но достаточно заурядный документ, в котором подробно исследуется советско-американское противостояние и анализируются различные сценарии отношений между двумя странами, включая военный. Естественно, речь идет в том числе и об идеологической составляющей.



Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли

Принцип «бритвы Оккама» редко оказывается ошибочным. В абсолютном большинстве случаев самое верное объяснение — всегда самое простое. И имеющегося в распоряжении любого человека доброй воли материала вполне достаточно для следующего вывода. «План Даллеса» — конструкт начала 1990-х, основанный на идеях, который высказал писатель Иванов в романе «Вечный зов» еще в 1970 году. Их широкое распространение усилиями писателя Олейника и митрополита Иоанна (Снычёва), а затем и их последователей, стало ответом на мощный мировоззренческий кризис, который переживала некоторая часть российского общества. Следует понимать и исторический контекст, в котором эти идеи рождались. 1993 год — период самого острого, дошедшего до кровавых столкновений в Москве в октябре, противостояния между т. н. демократами-либералами и государственниками-патриотами.

В конце концов, даже сам уже неоднократно цитированный выше текст с его оборотами вроде «грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа» вряд ли мог выйти из англоязычной среды. Там так не говорят, не мыслят конструкциями типа «он оказался крепким орешком».



Москва в 1993 году

Можно порассуждать над правдивостью документа и в другом ключе. Приведенные выше цитаты неполные. В первоисточнике, романе Олейника «Князь тьмы», есть и следующие пассажи: «Хамство и наглость, ложь, обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, — все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом. […] Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов».

Все эти действия, так возмущенно описываемые выше, уже были проделаны до Даллеса и вовсе не американцами. Многовековые «духовные корни» русского народа уже вырвали большевики, они уничтожили основы нравственности, расшатали поколения молодежи на революции. Они, выдав каждой нации по своей республике, заложили основы «национализма» и «вражды народов». Они без всякого золота на 70 лет оболванили и одурачили русских людей. Они подменили их ценности, православную веру, самодержавие и народность на фальшивые и заставили поверить в достижимость коммунизма. Это все, конечно, максимально утрированно, но можно ли «план Даллеса» с тем же успехом назвать планом Ленина-Троцкого?





«План Даллеса», эту фальшивку, которой в начале 1990-х российские «патриоты» пытались объяснить произошедшие геополитические события, продолжают использовать и сегодня. И вовсе не только для убеждения в чем-то белорусских студентов, которые готовятся стать журналистами. В мае 2020 года «план» на полном серьезе был упомянут в статье постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова, посвященной отстаиванию «исторической правды». Причем не в качестве примера фейка, а, видимо, как образец той самой правды. Однако спустя три дня упоминание о приписываемой Даллесу доктрине «уничтожения СССР методами пропаганды, разобщения национальностей и социальных групп, а также морального разложения населения» из статьи Чижова почему-то без всяких объяснений исчезло. Неофициально российские дипломаты поясняли, что «план Даллеса» использовался в тексте лишь как иллюстрация «определенной тенденции, наличие которой в те годы невозможно отрицать».

Что ж, идеологическое противостояние Запада и СССР в те годы действительно отрицать невозможно. Безусловно, США вели подрывную деятельность против СССР, в том числе и в пропагандистском плане. Работали радиостанции, печаталась литература, фарцовщики спекулировали пластинками, а «цеховики» шили джинсы. Сева Новгородцев на BBC старательно разлагал советских юношей и девушек мелодиями и ритмами зарубежной эстрады.



Сева Новгородцев и его кукловод

Но ведь похожую деятельность на западе вел и Советский Союз. Точно так же им поддерживались «пятые колонны» в западных странах в виде всяких левацких организаций, в том числе и компартий. На Запад работали и советские радиостанции. Вот только оказалось, что творчество Зыкиной и Толкуновой никому там не интересно, зато альбомы The Beatles и The Rolling Stones успешно развалили сверхдержаву, построенную на сверхидее.

Это была холодная война, в которой у каждой из сторон имелся свой «план Даллеса». История наглядно показала, какой из них оказался успешным, а какой доказал свою несостоятельность. И уж тем более смехотворно сейчас, в преддверии 2021 года, вновь вытаскивать из заплесневелой кучи исторических отходов этот одиозный фейк, придуманный и распространяемый сторонниками идеи мирового господства сионистов и прочих похожих теорий, включая и богоизбранность лишь одной из наций.



Кеннеди и Даллес