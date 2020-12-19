Родилась на улице, жила с репутацией убийцы, признавалась, что переходила «из рук в руки». История Эдит Пиаф

Источник материала: Tut.by

Ее жизнь можно запросто сравнить с американскими горками: взлет — падение, взлет — падение. И так — бесчисленное количество раз. Ей пришлось пережить войны, трагедии, автомобильные катастрофы, тяжелые хирургические операции и — самое сложное — испытание медными трубами. Но несмотря на все перипетии она продолжала петь для людей и дарить им радость и надежду своими выступлениями. Она — великая Эдит Пиаф, со дня рождения которой сегодня минуло ровно 105 лет.

Ее жизнь началась с борьбы. Рожденная в холодном декабре прямо на улице посреди бедного парижского квартала, Эдит Джованна Гассьон (настоящее имя Эдит Пиаф) оказалась никому не нужной. Отец — акробат Луи Гассьон — ушел на фронт: в Европе разгоралось пламя Первой мировой войны. А мать — актриса Анита Майяр — вовсе не горела желанием ухаживать за малышкой и спровадила ее к бабушке. Для бабушки внучка также оказалась обузой. Гораздо больше ей нравилось проводить время в компании бутылки с алкоголем. Чтобы успокоить плачущую малютку она постоянно подмешивала в молоко спиртное, поэтому большую часть своих первых лет Эдит проспала.

Но, видно, высшие силы хранили девочку: ее отец уцелел в мясорубке войны и благополучно вернулся домой. Разыскал свою дочь и ахнул: маленькая Эдит находилась в крайней степени истощения, по ней бегали вши. Из глаз трехлетки тек гной, и она ничего не видела. Гассьон немедленно забирает Эдит и отвозит к своей матери, которая оказалась куда более заботливой, хотя и содержала самый настоящий бордель.

Слепую Эдит отмоют и вылечат. По легенде бабушка отвезла внучку в знаковое для католических паломников место — коммуну Лизье к святой Терезе. И после продолжительных молитв маленькая Эдит прозрела. Говорят, первое, что она увидела — были клавиши фортепиано.

— То, что я вижу, так красиво! — сказала девочка и с тех пор никогда не расставалась с образком святой Терезы, который всегда носила на своей груди.

Вскоре она пошла в школу, но ее пребывание там не задалось с первых дней. Добропорядочные горожане прекрасно знали, чем торгует бабушка Эдит, и поощряли своих детей на травлю одноклассницы. Девочке приходится покинуть учебное заведение и переехать в Париж к отцу.

Нужно сказать, что Луи Гассьон в те годы совсем не купался в роскоши: на его плечах лежали заботы о многочисленном семействе. У Эдит подрастало 8 братьев в и сестер. Все, что он мог ей предложить — отправиться на улицу, где он выступал с акробатическими номерами, работать вместе с ним. Эдит с радостью согласилась.

Коронным номером отца и дочери стал вот какой трюк: пока Эдит обходила зрителей и собирала деньги за представление, Гассьон старший громко объявлял: «Чтобы вас отблагодарить, девочка сделает опасный прыжок!».

«Прыжок-прыжок!» — скандировали любопытные зрители. К их неудовольствию Гассьон начинал возмущаться: «Неужели вы хотите, чтобы ребенок сломал себе шею ради вашего удовольствия?».

Толпа пристыженно замолкала, и тогда девочка начинала исполнять песню — голосок у нее оказался прехорошенький. Порой, за эти песни зрители платили вдвое больше того, чем отцу за трюки.

В 14 Эдит уходит в самостоятельное плавание: поет в различных питейных заведениях. Там-то ее и приметил хозяин кабаре «Жуан-ле-Пен» и взял на работу. Посетителей стало в разы больше, многие приходили специально, чтобы послушать ее пение. Эдит была счастлива и влюблена. На нее обратил внимание владелец местного магазина — Луи Дюпон. Они стали жить вместе, и ровно через год семнадцатилетняя Эдит родила возлюбленному дочь Марсель. Но даже рождение малышки не могло удержать ее дома. Никогда не знавшая материнской любви Эдит просто не понимала, насколько это важно. Ее звала сцена — вот что было главным для юной певицы.

Все закончилось ужасной трагедией: однажды, придя домой с работы, Эдит обнаружила, что дочку увез ее отец. Так он хотел заставить женщину быть рядом с ним.

Но не сложилось. Вместо этого маленькая Марсель подхватила менингит. Пришедшая в больницу к дочери Эдит также заразилась. Теперь они вдвоем вели неравный бой со смертью. Эдит удалось выкарабкаться, а вот Марсель — нет. После выздоровления Эдит навсегда покинула Дюпона. И больше у нее никогда не будет детей.

После очередного ужасного падения в жизни Эдит снова начался период взлета. Хозяин кабаре «Жернис» на Елисейских полях Луи Лепле приглашает двадцатилетнюю певицу выступать его программе. На этот раз все было серьезно. Луи научил Эдит правильно работать с аккомпаниатором, режиссировал ее номера, помог купить сценические костюмы и даже придумал для нее псевдоним: Пиаф — воробушек, на парижском жаргоне. На эту мысль его навела песенка Пиаф, которую она частенько распевала на улицах: «Родилась, как воробей, прожила, как воробей, умерла, как воробей».

Первое выступление «Малышки Пиаф» (так представляли артистку на афишах) прошло невероятно успешно. Потом еще и еще одно. Ее приглашают в сборный концерт со звездами французской эстрады, а также на радио. Певица записывает свою пластинку, казалось бы, жизнь наконец-то наладилась, но внезапно ее продюсера Луи Лепле находят застреленным. Эдит оказывается в числе подозреваемых, ведь она — одна из наследниц Луи. Конечно же, полиция не нашла никаких улик против нее, только вот сотрудничать с Пиаф больше никто не хочет. Репутация убийцы не лучшая строчка в резюме артиста.

Новую страницу биографии Эдит помог открыть поэт Раймон Ассо, который пишет ей несколько потрясающих песен и помогает создать тот самый неповторимый «стиль Пиаф». Благодаря его протекции Эдит впервые выходит на сцену самого популярного в Париже мюзик-холла «АВС». Звезда родилась! Но началась война.

Эдит Пиаф уходит от Ассо и начинает работать с известнейшим парижским поэтом, драматургом и режиссером Жаном Кокто, который приглашает ее в свою постановку «Равнодушный красавец». Год спустя пьеса была экранизирована, и Эдит Пиаф впервые появилась перед публикой на большом экране.

— Для меня она была больше, чем певицей. Она была душой, зеркалом, живым отражением человеческого горя, отчаянным криком страдания, символом нашего одиночества и нашей печали, — напишет позже Жан Кокто.

Кроме того, Пиаф много выступала на благотворительных концертах в пользу семей погибших солдат в оккупированной Франции, а также в лагерях для французских военнопленных на территории Германии. После каждого такого концерта она фотографировалась с немецкими офицерами и с французскими военнопленными «на память». Используя снимки Пиаф, в Париже изготавливали поддельные документы для солдат, бежавших из лагеря.

После войны популярность певицы только усилилась. Она выступает на лучших сценических площадках мира, отправляется в многомесячное турне по всем Соединенным Штатам Америки. Эдит открывает миру новые имена. Молодой шансонье Ив Монтан сперва совершенно не приглянулся Пиаф, но потом, она приняла самое активное участие в его судьбе, изменив репертуар и заставив избавиться от жуткого акцента. Помогла она и Шарлю Азнавуру, пригласив выступать в свое американское турне. Эти гастроли положат начало огромной дружбе между этими двумя.

— На вершине своей славы, особенно после хорошей дозы бордо, Эдит могла предложить: «Пойдем на улицу!». Переодевалась в нищенку, и мы отправлялись по улицам Парижа туда, где она когда-то пела. Она могла запеть прямо на улице, как в старые добрые времена. Через пару минут собирались слушатели и недоуменно говорили: «Но как же она похожа на Эдит Пиаф! Тот же голос, тот же рост, то же лицо, невероятно!». Никто даже не пытался с нами заговорить, все зачарованно слушали «двойника» Эдит Пиаф, — вспоминала о «золотых годах» Эдит ее подруга Жину Рише.

В личной жизни любвеобильного «воробушка» тем временем кипели нешуточные страсти. У нее случился невероятно страстный роман с чемпионом Мира по боксу Марселем Серданом — человеком, который стал любовью всей ее жизни. Но эта история не имела счастливого конца. Спеша на концерт Пиаф в Нью-Йорке, Марсель разбился на самолете возле Азорских островов. Его смогли опознать только по часам, подаренным Эдит. Свое горе она топила в морфии, алкоголе и работе.

После его смерти Эдит Пиаф становится невероятно суеверной, увлекается спиритизмом и повсюду возит с собой магический столик для общения с духами. Правда или нет, но духи предсказывают ей смерть от авиакатастрофы 22 марта.

На этот день как раз был назначен полет Пиаф и всей ее команды из Чикаго в Сан-Франциско. Певица немедленно аннулирует все билеты. И не зря: борт, следующий по маршруту Чикаго-Сан-Франциско, 22 марта разбился, никто из команды и пассажиров не выжил.

— Я так суеверна, что перед тем как выйти на сцену, с необычайной быстротой совершаю целый магический обряд. Сперва крещусь, целую священный медальон, который всегда ношу на себе. Потом сгибаюсь пополам и дотрагиваюсь обеими руками до дерева паркета. Наконец, протягиваю вперед указательный палец и мизинец и показываю рожки воображаемому демону, а затем прикасаюсь к круглому столику, к моему вертящемуся столику, который всегда ставлю за занавесом у выхода на сцену. Я глажу его, я прижимаюсь к нему так сильно, что даже делаю себе больно. И только после этого, поцеловав всех своих друзей, находящихся в данный момент возле меня за кулисами, я осмеливаюсь выйти под свет прожекторов.

Судьба дает Пиаф еще один шанс на счастье: 37-летняя певица выходит замуж за певца Жака Пилса (предложение сделала невеста, а не жених). Жак оказался хорошим мужем, но Эдит так и не научилась быть хорошей женой. Спустя три года они развелись

— Я знаю, что не святая: мне не хватит и десяти пальцев, чтобы сосчитать моих любовников. Очень легко бросить в меня камень. Но я все время искала того, на кого могла бы опереться, кому могла бы довериться до конца. Я искала и не находила. Может, в этом была моя судьба. Если я и переходила из рук в руки, то не потому, что была шлюхой, а потому, что искала такую любовь, которая перевернула бы всю мою жизнь.

Немалую роль в несчастьях в личной жизни, преследовавших Пиаф, сыграли наркотики и алкоголь, которыми она чрезмерно увлекалась. Попробовав однажды морфий, она не могла от него отказаться. Так, после автокатастрофы, в которую она попала вместе с Шарлем Азнавуром, у Пиаф было огромное количество травм и переломов. Врачи назначили ей морфий, чтобы справиться с болью. Боли прекратились, но Эдит не смогла перестать принимать наркотик самостоятельно и вскоре отправилась на свой первый курс лечения от наркотической зависимости.

— Меня приводила в ужас способность Эдит Пиаф прожигать жизнь. Она не умела сдерживать себя, она должна была себя тратить, тратить до конца. В ее доме я была на положении «провинциальной кузины». Она была занята только своими собственными чувствами, своей профессией, своей любовью к миру и своей собственной любовью. Для меня она оставалась «воробушком» — так ведь ее называли, но она также была и Иезавелью с ее ненасытной жаждой любви и впечатлений, которыми она возмещала ощущение неполноценности из-за своего «безобразия» (как она считала). Слишком уж она себя растрачивала, — вспоминала о Пиаф Марлен Дитрих.

Несмотря на не самый здоровый образ жизни, Пиаф продолжает записывать новые песни, выступать и сочинять музыку. Мало кто знает, но она самостоятельно написала 80 песен, причем одна из них — La Vie en Rose («Жизнь в розовом цвете») — стала одним из самых ярких ее хитов, разойдясь по свету многомиллионными копиями.

А вот авторами «Non, Je Ne Regrette Rien» («Нет, я ни о чем не жалею») были композитор Шарль Дюмон и поэт-песенник Мишель Вокэр. Когда они пришли домой к Пиаф, чтобы показать композицию, она была в ужасном настроении.

— Быстро играйте, ровно одну песню! Я очень устала! — зло сказала она. Дюмон сыграл небольшой отрывок и напел текст. Пиаф слушала как завороженная:

— Это будет самый большой мой успех! — после минутного молчания промолвила она. И не ошиблась.

В начале 60-х Пиаф диагностируют онкологию. Медики дают ей совсем немного: истощенный препаратами и алкоголем организм не в силах побороть недуг. Эдит решает, что самое время выйти замуж за греческого певца Теофаниса Ламбукаса, который был младшее ее на 20-ть лет.

— Одумайся, Эдит! — увещевала она саму себя. — Через десять лет тебе стукнет пятьдесят семь, ты будешь пожилая женщина, а ему исполнится только тридцать семь — мужчина в расцвете сил. Чем станешь ты для него?

Но все-таки они поженились. Брак продлился 11 месяцев. Все это время Тео преданно ухаживал за облысевшей и в один миг постаревшей Эдит. До самого последнего ее дня. В наследство ему достались лишь долги певицы в семь миллионов франков.

В последний путь Пиаф провожали более 100 тысяч человек. Ее похоронили на знаменитом кладбище Пер Лашез. Священники отказались отпевать «воробушка» из-за ее греховной жизни. Лишь в 2013-м на ее могиле отслужили мессу.



Фото: kinopoisk.ru / Кадр из фильма «Жизнь в розовом цвете»

Память об Эдит живет и сегодня: в фильмах, которые ей посвящены, и, конечно, в ее песнях.