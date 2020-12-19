Выбираем смартфоны в подарок на Новый год - от 400 до 4200 рублей

До Нового года остается не так много времени — подарки лучше выбирать уже сейчас, причем как близким, так и самим себе. Новенькому смартфону наверняка обрадуются все. Мы подобрали несколько вариантов в различных ценовых категориях.
«Бюджетники»: до 500 рублей
По курсу на момент публикации заметки такие смартфоны стоят около 170−180 долларов. На наш взгляд, примерно с этой суммы начинаются приличные модели, которыми можно с комфортом пользоваться каждый день. Условно говоря, проблем с мессенджерами, банковскими приложениями и другими полезными программами точно не будет.
Выбор также вполне очевидный — в этом ценовом сегменте приоритет у гаджетов от китайских производителей.
Xiaomi Redmi 9 — в особом представлении устройство вряд ли нуждается. Это один из самых популярных аппаратов в нашем каталоге. Лучше брать версию с 4 ГБ оперативной памяти, 3 ГБ в стартовой версии все же маловато. Краткие характеристики: экран девайса на 6,53 дюйма (FHD+), процессор MTK Helio G80, батарея на 5020 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, а также основная камера с модулями разрешением в 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.
Realme C3. Конкурирующее устройство от относительно нового для Беларуси производителя со схожей ценой и характеристиками. Так, смартфон оснащается экраном на 6,5 дюйма, но с разрешением только HD+. Процессор также чуть проще — MTK Helio G70. Оперативной и постоянной памяти используется не менее 3/32 ГБ. Батарейка объемная, на 5000 мАч. Правда, зарядка 10-ваттная. Основная камера располагает модулями на 12 Мп, 2 Мп и 2 Мп.
«Золотая середина»: до 800 рублей
В этой ценовой категории расположились гаджеты, которые можно назвать «золотой серединой». Да, это все еще не флагманы, но уже и не бюджетники. На них получится не только поработать с обычными приложениями, но и поиграть — причем иногда даже на высоких настройках. А еще практически все аппараты из этой категории оснащаются дисплеями увеличенной диагонали.
Вот какой список гаджетов у нас получился: Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A51 и Realme 7.
Redmi Note 9 Pro, наверное, также не нуждается в представлении. Это «максимальная» модель во всей линейке Redmi Note, оснащающаяся многими фишками более дорогих моделей. Так, в активе стеклянный, а не пластиковый корпус, экран на 6,67 дюйма (FHD+), процессор Snapdragon 720G, а также не менее 6 ГБ оперативной памяти — это важно. Аккумулятор объемный, на 5020 мАч. В комплекте поставки даже есть 30-ваттный зарядный адаптер. Камера с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп снимает точно не хуже в сравнении с конкурентами (а может, и немного лучше).
Samsung Galaxy A51. Это один из самых популярных смартфонов производителя 2020 года во всех линейках. Несмотря на то, что вскоре наверняка выйдет А52, этот гаджет пока сложно назвать устаревшим. У него корпус из пластика, экран на 6,5 дюйма с AMOLED-матрицей — редкость для смартфонов этой цены, а также процессор Exynos 9611 и не менее 4/64 ГБ памяти. Камера: 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп. Батарейка, правда, уже не такая объемная — на 4000 мАч. Да и зарядка только 15-ваттная. Впрочем, она все равно ускоренная по сравнению с обычными блоками питания.
Realme 7. По характеристикам этот гаджет за 780−790 рублей «уделывает» предыдущие два рассмотренных нами аппарата. Правда, и найти его в Беларуси сложнее — своеобразный паритет. И тем не менее: в активе устройства экран на 6,5 дюйма (FHD+) с увеличенной частотой обновления 90 Гц, процессор MTK Helio G95, не менее 4/64 ГБ памяти, а также батарея емкостью в 5000 мАч и 30-ваттной зарядкой. Камера включает датчики разрешением в 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.
«Почти флагманы»: до 1700 рублей
Наверное, самая неоднозначная ценовая категория в подборке. В нее входят устройства, которые можно охарактеризовать следующим образом: «как флагманы, но дешевле». Другими словами, грань между ними и по-настоящему дорогими девайсами минимальна, разница, скорее, в деталях — ну и в качестве снимков с основных камер.
Вот какой список моделей у нас получился: OnePlus 8T, Samsung Galaxy S20 FE и iPhone SE (2020).
OnePlus 8T — один из самых «свежих» смартфонов компании конца этого года, который как раз продается примерно за 1700 рублей. Его главные плюсы: топовый 120-герцевый экран на 6,55 дюйма с OLED-матрицей, мощный процессор Snapdragon 865, в паре с которым не менее 8 ГБ оперативной памяти, а также батарея на 4500 мАч. В активе также 65-ваттная проводная зарядка и камера с модулями на 48 Мп, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп.
Из отличий от того же OnePlus 8 Pro — меньший по диагонали дисплей, отсутствие беспроводной зарядки, а также технологии защиты от попадания внутрь корпуса воды и пыли.
Galaxy S20 FE от Samsung. Аббревиатура FE расшифровывается как Fan Edition, то есть «версия для фанатов». По словам самого производителя, именно реализованные в гаджете фишки большинство пользователей хочет видеть в смартфоне такой цены.
А по факту: девайс оснастили экраном на 6,5 дюйма с AMOLED-матрицей (120 Гц), процессором Exynos 990 (спорное решение, описанный выше Snapdragon 865 чуть лучше) а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядками. Важно, что несмотря на статус «почти флагмана», не отказались от защиты от воды и пыли по стандарту IP68.
iPhone SE (2020). Главная особенность этого смартфона от Apple — относительно небольшой IPS-экран (4,7 дюйма) и конкурентная цена. Как правило, устройства от Apple оцениваются дороже. Очевидная проблема у смартфона одна: время автономной работы. Все-таки батареи на 1821 мАч может не хватить для комфортной работы. Интересно, что есть поддержка зарядки по «беспроводу».
Зато в активе очень мощное «железо» во главе с фирменным процессором Apple A13 Bionic. Камера одинарная — опять же, в сравнении с другими смартфонами это кажется не самым продвинутым решением. Но алгоритмы съемки выручают, фото получаются более чем приличного качества.
Эти гаджеты олицетворяют все самое лучшее, что на данный момент могут предложить производители. О каких-либо компромиссах в устройствах подобного класса речи, как правило, не идет. Это не значит, что минусов в девайсах нет. Но в компаниях по крайней мере стараются по максимуму их избежать.
Вот какой список аппаратов у нас получился: Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra и iPhone 12 Pro Max.
Huawei P40 Pro, наверное, самый недооцененный смартфон такого ранга. В минус ему идет отсутствие поддержки сервисов Google — все-таки, когда речь идет о дорогих флагманах, заниматься «ручной» установкой необходимых приложений из альтернативных источников не очень хочется. Но если вы не слишком завязаны на сервисы от Google и при этом ищете устройство с выдающейся камерой, то P40 Pro вполне можно рассмотреть к покупке.
Аппарат оснащается продвинутой системой фотомодулей на 50 Мп, 12 Мп и 40 Мп, позволяющей снимать с 5-кратным оптическим зумом. Но это не главное. У Huawei едва ли не эталонная система автоматического улучшения снимков (алгоритмы ИИ). В активе устройства также экран на 6,58 дюйма с OLED-матрицей (90 Гц), процессор Kirin 990, батарейка на 4200 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядками и другие фишки вроде технологий защиты от попадания воды и пыли. Они, впрочем, есть и у оставшихся двух аппаратов в категории.
Samsung Galaxy Note20 Ultra, по нашему мнению, один из самых удачных аппаратов компании этого года. Во-первых, он красивый. Во-вторых, несмотря на спорный процессор Exynos 990, работает гаджет прекрасно: особых проблем ни со временем автономной работы (имеется в виду энергоэффективность), ни с мощностью нет.
А еще в Note20 Ultra, наверное, лучший на сегодня экран. Его диагональ — 6,9 дюйма, матрица — AMOLED, частота обновления — от 1 до 120 Гц. Это нужно, чтобы бережнее обращаться с зарядом батареи. В активе также батарейка емкостью в 4500 мАч (быстрая проводная и беспроводная зарядки) и продвинутая система камер (108 Мп, 12 Мп, 12 Мп) с 5-кратным оптическим зумом. Не стоит забывать и о пере S Pen — такого у конкурентов просто нет.
iPhone 12 Pro Max. Этот гаджет — самый дорогой из всех в подборке. Его минимальная версия (128 ГБ) в официальной продаже стоит 4200 рублей. За эти деньги гаджет предлагает: экран на 6,7 дюйма с OLED-матрицей, но частотой обновления только 60 Гц, один из самых мощных мобильных процессоров — A14 Bionic — аккумулятор на 3687 мАч, а также систему из трех камер по 12 Мп.
Благодаря эталонной системе ИИ, увеличенным по размерам сенсорам, а также продвинутой системе стабилизации со сдвигом матрицы фотографии и видео получаются действительно крутыми. А еще в активе сканер LiDAR. С его помощью смартфон позволяет делать портретные снимки даже в условиях недостаточной освещенности. Такого пока ни у кого нет.