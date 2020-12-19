Выбираем смартфоны в подарок на Новый год - от 400 до 4200 рублей

Источник материала: Tut.by

До Нового года остается не так много времени — подарки лучше выбирать уже сейчас, причем как близким, так и самим себе. Новенькому смартфону наверняка обрадуются все. Мы подобрали несколько вариантов в различных ценовых категориях.

«Бюджетники»: до 500 рублей

По курсу на момент публикации заметки такие смартфоны стоят около 170−180 долларов. На наш взгляд, примерно с этой суммы начинаются приличные модели, которыми можно с комфортом пользоваться каждый день. Условно говоря, проблем с мессенджерами, банковскими приложениями и другими полезными программами точно не будет.



Redmi 9

Выбор также вполне очевидный — в этом ценовом сегменте приоритет у гаджетов от китайских производителей.

Xiaomi Redmi 9 — в особом представлении устройство вряд ли нуждается. Это один из самых популярных аппаратов в нашем каталоге. Лучше брать версию с 4 ГБ оперативной памяти, 3 ГБ в стартовой версии все же маловато. Краткие характеристики: экран девайса на 6,53 дюйма (FHD+), процессор MTK Helio G80, батарея на 5020 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, а также основная камера с модулями разрешением в 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.



Realme C3

Realme C3 . Конкурирующее устройство от относительно нового для Беларуси производителя со схожей ценой и характеристиками. Так, смартфон оснащается экраном на 6,5 дюйма, но с разрешением только HD+. Процессор также чуть проще — MTK Helio G70. Оперативной и постоянной памяти используется не менее 3/32 ГБ. Батарейка объемная, на 5000 мАч. Правда, зарядка 10-ваттная. Основная камера располагает модулями на 12 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

«Золотая середина»: до 800 рублей

В этой ценовой категории расположились гаджеты, которые можно назвать «золотой серединой». Да, это все еще не флагманы, но уже и не бюджетники. На них получится не только поработать с обычными приложениями, но и поиграть — причем иногда даже на высоких настройках. А еще практически все аппараты из этой категории оснащаются дисплеями увеличенной диагонали.

Вот какой список гаджетов у нас получился: Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A51 и Realme 7.



Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro , наверное, также не нуждается в представлении. Это «максимальная» модель во всей линейке Redmi Note, оснащающаяся многими фишками более дорогих моделей. Так, в активе стеклянный, а не пластиковый корпус, экран на 6,67 дюйма (FHD+), процессор Snapdragon 720G, а также не менее 6 ГБ оперативной памяти — это важно. Аккумулятор объемный, на 5020 мАч. В комплекте поставки даже есть 30-ваттный зарядный адаптер. Камера с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп снимает точно не хуже в сравнении с конкурентами (а может, и немного лучше).



Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 . Это один из самых популярных смартфонов производителя 2020 года во всех линейках. Несмотря на то, что вскоре наверняка выйдет А52, этот гаджет пока сложно назвать устаревшим. У него корпус из пластика, экран на 6,5 дюйма с AMOLED-матрицей — редкость для смартфонов этой цены, а также процессор Exynos 9611 и не менее 4/64 ГБ памяти. Камера: 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп. Батарейка, правда, уже не такая объемная — на 4000 мАч. Да и зарядка только 15-ваттная. Впрочем, она все равно ускоренная по сравнению с обычными блоками питания.



Realme 7

Realme 7 . По характеристикам этот гаджет за 780−790 рублей «уделывает» предыдущие два рассмотренных нами аппарата. Правда, и найти его в Беларуси сложнее — своеобразный паритет. И тем не менее: в активе устройства экран на 6,5 дюйма (FHD+) с увеличенной частотой обновления 90 Гц, процессор MTK Helio G95, не менее 4/64 ГБ памяти, а также батарея емкостью в 5000 мАч и 30-ваттной зарядкой. Камера включает датчики разрешением в 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

«Почти флагманы»: до 1700 рублей

Наверное, самая неоднозначная ценовая категория в подборке. В нее входят устройства, которые можно охарактеризовать следующим образом: «как флагманы, но дешевле». Другими словами, грань между ними и по-настоящему дорогими девайсами минимальна, разница, скорее, в деталях — ну и в качестве снимков с основных камер.

Вот какой список моделей у нас получился: OnePlus 8T, Samsung Galaxy S20 FE и iPhone SE (2020).



OnePlus 8T

OnePlus 8T — один из самых «свежих» смартфонов компании конца этого года, который как раз продается примерно за 1700 рублей. Его главные плюсы: топовый 120-герцевый экран на 6,55 дюйма с OLED-матрицей, мощный процессор Snapdragon 865, в паре с которым не менее 8 ГБ оперативной памяти, а также батарея на 4500 мАч. В активе также 65-ваттная проводная зарядка и камера с модулями на 48 Мп, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп.

Из отличий от того же OnePlus 8 Pro — меньший по диагонали дисплей, отсутствие беспроводной зарядки, а также технологии защиты от попадания внутрь корпуса воды и пыли.



Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE от Samsung . Аббревиатура FE расшифровывается как Fan Edition, то есть «версия для фанатов». По словам самого производителя, именно реализованные в гаджете фишки большинство пользователей хочет видеть в смартфоне такой цены.

А по факту: девайс оснастили экраном на 6,5 дюйма с AMOLED-матрицей (120 Гц), процессором Exynos 990 (спорное решение, описанный выше Snapdragon 865 чуть лучше) а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядками. Важно, что несмотря на статус «почти флагмана», не отказались от защиты от воды и пыли по стандарту IP68.



iPhone SE (2020)

iPhone SE (2020) . Главная особенность этого смартфона от Apple — относительно небольшой IPS-экран (4,7 дюйма) и конкурентная цена. Как правило, устройства от Apple оцениваются дороже. Очевидная проблема у смартфона одна: время автономной работы. Все-таки батареи на 1821 мАч может не хватить для комфортной работы. Интересно, что есть поддержка зарядки по «беспроводу».

Зато в активе очень мощное «железо» во главе с фирменным процессором Apple A13 Bionic. Камера одинарная — опять же, в сравнении с другими смартфонами это кажется не самым продвинутым решением. Но алгоритмы съемки выручают, фото получаются более чем приличного качества.

Флагманы: до 4200 рублей

Эти гаджеты олицетворяют все самое лучшее, что на данный момент могут предложить производители. О каких-либо компромиссах в устройствах подобного класса речи, как правило, не идет. Это не значит, что минусов в девайсах нет. Но в компаниях по крайней мере стараются по максимуму их избежать.

Вот какой список аппаратов у нас получился: Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra и iPhone 12 Pro Max.



Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro , наверное, самый недооцененный смартфон такого ранга. В минус ему идет отсутствие поддержки сервисов Google — все-таки, когда речь идет о дорогих флагманах, заниматься «ручной» установкой необходимых приложений из альтернативных источников не очень хочется. Но если вы не слишком завязаны на сервисы от Google и при этом ищете устройство с выдающейся камерой, то P40 Pro вполне можно рассмотреть к покупке.

Аппарат оснащается продвинутой системой фотомодулей на 50 Мп, 12 Мп и 40 Мп, позволяющей снимать с 5-кратным оптическим зумом. Но это не главное. У Huawei едва ли не эталонная система автоматического улучшения снимков (алгоритмы ИИ). В активе устройства также экран на 6,58 дюйма с OLED-матрицей (90 Гц), процессор Kirin 990, батарейка на 4200 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядками и другие фишки вроде технологий защиты от попадания воды и пыли. Они, впрочем, есть и у оставшихся двух аппаратов в категории.



Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Note20 Ultra , по нашему мнению, один из самых удачных аппаратов компании этого года. Во-первых, он красивый. Во-вторых, несмотря на спорный процессор Exynos 990, работает гаджет прекрасно: особых проблем ни со временем автономной работы (имеется в виду энергоэффективность), ни с мощностью нет.

А еще в Note20 Ultra, наверное, лучший на сегодня экран. Его диагональ — 6,9 дюйма, матрица — AMOLED, частота обновления — от 1 до 120 Гц. Это нужно, чтобы бережнее обращаться с зарядом батареи. В активе также батарейка емкостью в 4500 мАч (быстрая проводная и беспроводная зарядки) и продвинутая система камер (108 Мп, 12 Мп, 12 Мп) с 5-кратным оптическим зумом. Не стоит забывать и о пере S Pen — такого у конкурентов просто нет.



iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max . Этот гаджет — самый дорогой из всех в подборке. Его минимальная версия (128 ГБ) в официальной продаже стоит 4200 рублей. За эти деньги гаджет предлагает: экран на 6,7 дюйма с OLED-матрицей, но частотой обновления только 60 Гц, один из самых мощных мобильных процессоров — A14 Bionic — аккумулятор на 3687 мАч, а также систему из трех камер по 12 Мп.

Благодаря эталонной системе ИИ, увеличенным по размерам сенсорам, а также продвинутой системе стабилизации со сдвигом матрицы фотографии и видео получаются действительно крутыми. А еще в активе сканер LiDAR. С его помощью смартфон позволяет делать портретные снимки даже в условиях недостаточной освещенности. Такого пока ни у кого нет.