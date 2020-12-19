Мешковатые футболки, зеленые волосы и другие фэшн-тренды от Билли Айлиш

Источник материала: Tut.by

Вчера одной из самых популярных и успешных певиц современности Билли Айлиш исполнилось 19 лет. За несколько лет на сцене девушка не только успела заработать 5 «Грэмми», а также записать хит для «бондианы», но и стать идолом для молодого поколения. Сегодня.Lifstyle рассказывает, какие модные тренды Билли привнесла в гардеробы миллионов.



Фото: billieeilish

Оверсайз

Мешковатые вещи, конечно, носили и ранее, но Айлиш предпочитает все и сразу. То есть она носит свободные штаны или шорты с объемным верхом, не делая акцент на чем-то одном.

Она просто надевает на себя шорты «бойфренды», худи длины макси и дутую куртку, выглядя при этом стильно.

Свои объемные аутфиты Билли обязательно дополняет не менее огромной обувью. На ней часто можно увидеть кроссовки на тракторной подошве или ботинки на платформе с ярким принтом или необычным декором.



Фото: billieeilish

Вещи «вырви глаз»

Яркие принты — абсолютная фишка Билли Айлиш. Одежда на ней всегда будто кричит «посмотрите на меня!». Да и сама певица не скрывает, что любит внимание.

«Я хочу одеваться так, что, если бы я находилась в комнате, полной людей в обычной одежде, я бы сказала: «Бьюсь об заклад, все смотрят на меня», — рассказывала она в одном интервью.



Фото: billieeilish

Звезда также любит total brand луки. Чего только стоит ее Gucci прикид на «Грэмми» в январе этого года.

Панамы

Нельзя утверждать точно, что моду на панамы вернула именно Билли, но то, что ее фаны обязательно включают в свой аутфит этот предмет гардероба, — факт.



Фото: billieeilish

Зеленый цвет

Неоновый зеленый стал очень популярным благодаря Билли Айлиш, которая покрасила этим цветом корни своих волос.



Фото: billieeilish

В ее гардеробе также немало зеленой одежды и обуви. А прическа как у нее стала одной из самых трендовых в этом году.