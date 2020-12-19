|
Мешковатые футболки, зеленые волосы и другие фэшн-тренды от Билли Айлиш
Источник материала: Tut.by
Вчера одной из самых популярных и успешных певиц современности Билли Айлиш исполнилось 19 лет. За несколько лет на сцене девушка не только успела заработать 5 «Грэмми», а также записать хит для «бондианы», но и стать идолом для молодого поколения.
Оверсайз
Мешковатые вещи, конечно, носили и ранее, но Айлиш предпочитает все и сразу. То есть она носит свободные штаны или шорты с объемным верхом, не делая акцент на чем-то одном.
Она просто надевает на себя шорты «бойфренды», худи длины макси и дутую куртку, выглядя при этом стильно.
Свои объемные аутфиты Билли обязательно дополняет не менее огромной обувью. На ней часто можно увидеть кроссовки на тракторной подошве или ботинки на платформе с ярким принтом или необычным декором.
Вещи «вырви глаз»
Яркие принты — абсолютная фишка Билли Айлиш. Одежда на ней всегда будто кричит «посмотрите на меня!». Да и сама певица не скрывает, что любит внимание.
«Я хочу одеваться так, что, если бы я находилась в комнате, полной людей в обычной одежде, я бы сказала: «Бьюсь об заклад, все смотрят на меня», — рассказывала она в одном интервью.
Звезда также любит total brand луки. Чего только стоит ее Gucci прикид на «Грэмми» в январе этого года.
Панамы
Нельзя утверждать точно, что моду на панамы вернула именно Билли, но то, что ее фаны обязательно включают в свой аутфит этот предмет гардероба, — факт.
Зеленый цвет
Неоновый зеленый стал очень популярным благодаря Билли Айлиш, которая покрасила этим цветом корни своих волос.
В ее гардеробе также немало зеленой одежды и обуви. А прическа как у нее стала одной из самых трендовых в этом году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем, какие модные тренды Билли привнесла в гардеробы миллионов
|
Свежие газеты
Архив (Разное)