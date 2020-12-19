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Российский моряк продолжает публиковать снимки необычных морских существ
Источник материала: Tut.by
На протяжении нескольких лет Роман Федорцов из Мурманска, работающий на рыболовецком траулере, публикует в своем Instagram фотографии необычных морских существ. В последний раз мы смотрели на новые снимки Романа еще в 2019-м, а сейчас проверим, какие кадры появились в этом году.
На момент публикации заметки у профиля Романа 618 тысяч подписчиков. О его Instagram регулярно пишут различные СМИ начиная с 2016 года. Предыдущие подборки с фотографиями, сделанными Федорцовым, можно посмотреть
Ниже — серия из десяти больше всего понравившихся нам снимков и видео, опубликованных в профиле моряка в этом году. Некоторые он сделал сам, некоторые — коллеги и друзья Романа:
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На момент публикации заметки у профиля моряка Романа 618 тысяч подписчиков.
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