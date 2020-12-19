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Российский моряк продолжает публиковать снимки необычных морских существ

19.12.2020 08:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На протяжении нескольких лет Роман Федорцов из Мурманска, работающий на рыболовецком траулере, публикует в своем Instagram фотографии необычных морских существ. В последний раз мы смотрели на новые снимки Романа еще в 2019-м, а сейчас проверим, какие кадры появились в этом году.

На момент публикации заметки у профиля Романа 618 тысяч подписчиков. О его Instagram регулярно пишут различные СМИ начиная с 2016 года. Предыдущие подборки с фотографиями, сделанными Федорцовым, можно посмотреть здесь, здесь и здесь.

Ниже — серия из десяти больше всего понравившихся нам снимков и видео, опубликованных в профиле моряка в этом году. Некоторые он сделал сам, некоторые — коллеги и друзья Романа:

На видео выше — простой кальмар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Роман Федорцов (@rfedortsov_official_account)

Выше — морской окунь.

На фото выше — не моллюск, а ракообразное, называемое по-английски Goose barnacle, а по-русски — «морская уточка», «морской трюфель», «персебес», «поллиципес», «балянус или «морской тюльпан». «В начале жизни рачок свободен — бороздит просторы океанов. ⁣⁣⠀
Нагулявшись, находит себе надежное место, например скалы или подводные камни, и прикрепляется к ним⁣⁣с помощью вытянутой ноги. После этого начинает отращивать раковину», — пишет Роман.

««Солнечником рыбу назвали из-за того, что в ее спинном плавниках располагаются длинные колючие шипы, напоминающие солнечные лучи», — говорит моряк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Роман Федорцов (@rfedortsov_official_account)

«Самая крупная медуза в мире. Диаметр купола у Цианеи достигает 2,5 метров», — уточняет Роман.

Хенофрина длинноперая.

Актиний (Морские Анемоны).⠀

Минога — последнее бесчелюстное животное на Земле. ⠀

«Прилипала, она же Прилипало, она же Ремора.⁣⁣⠀Название рыбы прилипалы у древних греков переводилось как «та, которая задерживает корабли», — пишет мореплаватель.

 
 
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На момент публикации заметки у профиля моряка Романа 618 тысяч подписчиков.
 
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