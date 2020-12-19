Гинеколог описывает упражнение, которое поможет тренировать мышцы тазового дна

Источник материала: Tut.by

Слабость мышц тазового дна у женщин может приводить к опущению стенок влагалища, недержанию мочи. Врач-гинеколог Яна Голуб объясняет, почему эти мышцы становятся слабыми и какое упражнение поможет с этим справиться.



Яна ГолубВрач- гинеколог первой категории медицинского центра «Конфиденс» Врач-первой категории медицинского центра «Конфиденс»

— Мышцы тазовой диафрагмы (мышцы тазового дна, по-другому их еще называют интимными мышцами) — это мышцы, которые охватывают мочеиспускательный канал, влагалище и анус, и со временем могут ослабевать. Больше всего на их состояние у женщин влияют беременность и роды, возрастные гормонодефицитные состояния. Ослабевание этих мышц может приводить к опущению стенок влагалища (а с возрастом и матки), недержанию мочи при беге, прыжках, кашле и т.д., отсутствию удовлетворения в сексе, повторяющимся воспалительным процессам во влагалище, так как половая щель перестает смыкаться (возможны дисбактериозы, молочницы), геморрою.

Как бицепсы, трицепсы и другие скелетные мышцы тела, мышцы тазовой диафрагмы могут сокращаться усилием воли и тренироваться. Но данная группа мышц остается незадействованной при обычных видах фитнеса, беге, плавании, танцах.

Если не делать специальных упражнений, то эти мышцы будут работать только во время секса (и то не всегда и не у всех). Тренировать их может помочь «интимный фитнес», который помогает улучшать кровообращение и питание тканей. Чтобы почувствовать и научиться управлять мышцами тазового дна, вам не нужно ни тренажеров, ни специального места. Можно в любое время выполнять простые упражнения Кегеля.



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Как это сделать:

Для начала втяните мышцы тазового дна и удерживайте их 5 секунд. Для этого нужно представить, будто вы втягиваете и поднимаете половые органы. Выполняя упражнение, не задерживайте дыхание (счет вслух поможет с этой задачей).

Через 5 секунд медленно и до конца расслабьте мышцы, удерживайте их в расслабленном состоянии 5 секунд. Повторяйте упражнение десять раз. Выполняйте ежедневно не менее трех раз. Постепенно можно наращивать время выполнения упражнения — до 10 секунд.

Важна правильность тренировок: работать должны нужные мышцы, а не бедра или пресс. Кроме того, более 15 минут в напряжении мышцы держать нельзя. При сомнениях лучше проконсультироваться о технике и необходимости выполнения упражнений со своим гинекологом.

Если удастся освоить базовое упражнение, то можно будет добавить серии частых сокращений до 20 раз с 5-секундным перерывом (упражнение «мигалка»). И упражнение «лифт», когда на четыре счета мышцы сжимаются все сильнее, и женщина представляет, что поднимает что-то тяжелое снизу вверх.

Такие упражнения будут полезны для всех женщин, так как кроме профилактики заболеваний они могут улучшить качество интимной жизни. Но тем, у кого уже появились проблемы с мышцами, возможно, для усиления эффекта нужно будет добавить тренажеры. Но подбирать их и режим тренировки желательно вместе с врачом-гинекологом: здесь важно определить и вес тренажера, и интенсивность занятий.