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Гинеколог описывает упражнение, которое поможет тренировать мышцы тазового дна
Источник материала: Tut.by
Слабость мышц тазового дна у женщин может приводить к опущению стенок влагалища, недержанию мочи. Врач-гинеколог Яна Голуб объясняет, почему эти мышцы становятся слабыми и какое упражнение поможет с этим справиться.
— Мышцы тазовой диафрагмы (мышцы тазового дна, по-другому их еще называют интимными мышцами) — это мышцы, которые охватывают мочеиспускательный канал, влагалище и анус, и со временем могут ослабевать. Больше всего на их состояние у женщин влияют беременность и роды, возрастные гормонодефицитные состояния. Ослабевание этих мышц может приводить к опущению стенок влагалища (а с возрастом и матки),
Как бицепсы, трицепсы и другие скелетные мышцы тела, мышцы тазовой диафрагмы могут сокращаться усилием воли и тренироваться. Но данная группа мышц остается незадействованной при обычных видах фитнеса, беге, плавании, танцах.
Как это сделать:
Важна правильность тренировок: работать должны нужные мышцы, а не бедра или пресс. Кроме того, более 15 минут в напряжении мышцы держать нельзя. При сомнениях лучше проконсультироваться о технике и необходимости выполнения упражнений со своим гинекологом.
Если удастся освоить базовое упражнение, то можно будет добавить серии частых сокращений до 20 раз с 5-секундным перерывом (упражнение «мигалка»). И упражнение «лифт», когда на четыре счета мышцы сжимаются все сильнее, и женщина представляет, что поднимает что-то тяжелое снизу вверх.
Такие упражнения будут полезны для всех женщин, так как кроме профилактики заболеваний они могут улучшить качество интимной жизни. Но тем, у кого уже появились проблемы с мышцами, возможно, для усиления эффекта нужно будет добавить тренажеры. Но подбирать их и режим тренировки желательно вместе с врачом-гинекологом: здесь важно определить и вес тренажера, и интенсивность занятий.
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Слабость мышц тазового дна (их же по-другому называют интимными) у женщин может приводить к опущению стенок влагалища, недержанию мочи. Врач-гинеколог Яна Голуб...
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