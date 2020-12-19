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Минфин опубликовал ставки транспортного налога

19.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство финансов Беларуси опубликовало проект закона "Об изменении Налогового кодекса" на следующий год, в документе прописаны ставки транспортного налога, который планируется взимать вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.




Согласно документу, налог будут платить раз в год владельцы авто – физлица и организации, - исходя из массы машины.

Для физлиц суммы предлагаются следующие:

если авто до 1,5 т - Br61;

1,5-1,75 т - Br81;

1,75-2 т - Br102;

2-2,25 т - Br122;

2,25-2,5 т - Br142;

2,5-3 т - Br162;

свыше 3 т - Br223.

Налог физлицам придётся заплатить за мотоцикл (Br41), прицеп-дачу (Br41).

Налог за грузовик составит:

массой до 2,5 т - Br162;

от 2,5 до 3,5 т - Br345;

от 3,5 до 12 т - Br447;

более 12 т - Br508.

Сообщается, что транспортный налог будет уплачиваться на основании извещения налоговой инспекции - их разошлют до 1 сентября. Заплатить налог надо будет до 15 ноября.

Как сообщалось, в Беларуси может быть введен транспортный налог. По сравнению с действующими ставками госпошлины для физлиц и организаций, ставки налога могут уменьшиться на 25% и 15% соответственно.
 
 
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Министерство финансов Беларуси опубликовало проект закона "Об изменении Налогового кодекса" на следующий год, в документе прописаны ставки транспортного налога,...
 
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