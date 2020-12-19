Минфин опубликовал ставки транспортного налога













Согласно документу, налог будут платить раз в год владельцы авто – физлица и организации, - исходя из массы машины.





Для физлиц суммы предлагаются следующие:





если авто до 1,5 т - Br61;





1,5-1,75 т - Br81;





1,75-2 т - Br102;





2-2,25 т - Br122;





2,25-2,5 т - Br142;





2,5-3 т - Br162;





свыше 3 т - Br223.





Налог физлицам придётся заплатить за мотоцикл (Br41), прицеп-дачу (Br41).





Налог за грузовик составит:





массой до 2,5 т - Br162;





от 2,5 до 3,5 т - Br345;





от 3,5 до 12 т - Br447;





более 12 т - Br508.





Сообщается, что транспортный налог будет уплачиваться на основании извещения налоговой инспекции - их разошлют до 1 сентября. Заплатить налог надо будет до 15 ноября.





Как сообщалось, в Беларуси может быть введен транспортный налог. По сравнению с действующими ставками госпошлины для физлиц и организаций, ставки налога могут уменьшиться на 25% и 15% соответственно.