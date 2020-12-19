Парни узнали себя на видео из РУВД в августе. Что они рассказали?

Источник материала: Салiдарнасць

Инициатива BYPOL выложила на YouTube новое видео , в котором, как сообщается, запечатлено происходившее во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа. TUT.BY нашел трех парней, которые узнали себя на видеоматериалах.

Один из героев видео узнал себя на моменте 5 минут 19 секунд. Там избитый парень в красной рубашке рассказывает, что у него при себе была подзорная труба, паспорт (что было еще, плохо слышно. — Прим. TUT.BY).

Он говорит на видео, что его задержали возле заправки. На вопрос о том, зачем ему с собой подзорная труба, он отвечает, чтобы наблюдать, что интересно посмотреть митинг. Молодого человека зовут Виталий Ивин. Он говорит, что все, что на видео, — правда.





Виталий Ивин. Скриншот с видео BYPOL

— Вот, что на картинках, на видео, это и было: все валяются, бьют и не разрешают голову поднимать. Это, наверное, единственный раз, когда мы голову подымали (когда опрашивали. — Прим.TUT.BY), а так на коленях, лежали и били.

Он рассказывает, что его и еще троих друзей задержали на заправке 11 августа, ни на каком митинге они не были.

— Это заправка около кольцевой дороги в районе Уручья. Просто общались с друзьями за заправкой, приехали три машины и нас начали бить, загребли и завезли во Фрунзенское РУВД.

— А что у вас был с собой за бинокль?

— Подзорная труба.

— Зачем она вам?

— Не знаю, так, смотреть, наблюдать, у меня все спрашивают, зачем мне была подзорная труба, но я просто взял ее у младшего брата.

Он рассказывает, что утром 12 августа из РУВД их отвезли на Окрестина, там же у него был и суд. По ч.1 ст. 23.34 КоАП ему дали 15 суток ареста. Правда, после суда Виталия забрала скорая в 5-ю клиническую больницу. Молодой человек прислал в редакцию справку, которую ему выдали в больнице. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, гематомы головы, грудной клетки, лучезапястных суставов, обширные гематомы ягодиц и бедер.

— Я потом ездил в суд взять копию постановления и подать апелляцию. Мы нашли видеозаписи с заправки, где видно, что они приехали и нас начали бить. В итоге благодаря видео сутки аннулировали.

Городской суд отменил решение суда Фрунзенcкого района от 12 августа, а дело направили в тот же суд другому судье. В начале ноября дело было прекращено «в связи с истечением сроков наложения административного взыскания» (копии документов имеются в редакции).

На видео BYPOL себя узнал и Михаил Селиванчик — он самый первый, лежит на полу лицом вниз, без одного кроссовка на ноге. На видео он объясняет силовикам, что шлем и остальные вещи, которые достали из рюкзака, не его. А у него, действительно, в машине есть каскетка и белая каска, но он работает в строительной компании и это его профессиональная экипировка.





Михаил Селиванчик. Скриншот с видео BYPOL

Михаил — друг нашего предыдущего собеседника Виталия, их задержали вместе на заправке. С ними было задержано еще двое их друзей.

— Мы на заправке стояли, разговаривали, пили кофе, думали, через минут 10 уезжать. Внезапно подъехали сотрудники ГАИ и начали нас задерживать. Мне сказали: «Руки за спину, телефон на землю!» А троих моих друзей сначала кинули на землю, затем одного из них бросили в багажник машины, а двоих — за моей машиной избивали. Через какое-то время к нам подъехал бус с силовиками и нас в него загрузили, в нем повезли в РУВД. Загружали и выгружали из буса с избиениями.

В РУВД в фойе избили дубинками, а затем отвели в спортивный зал, который на видео, поставили к стенке. По ходу, мы там были одними из первых, кого в тот день привезли, потому что на тот момент там было еще достаточно пусто.

Михаил говорит, что потом его отвели в комнату, которая фигурирует на видео.

— Привели, бросили на пол, начали избивать ногами, затем перевернули на бок и стали спрашивать, что за вещи. Рюкзак был мой, но все вещи были не мои. Шлем на видео был не мой. То, что я про забор на видео говорю, это правда. Я летом делал забор и как раз красил его в респираторе, это я не выдумывал на ходу. У меня в машине была строительная каска и строительная каскетка.

Михаил рассказывает, что одного из их четверых, кого задержали на заправке, забрали в больницу прямо из РУВД. Ему стало тяжело дышать, потому что была операция на легких. А их втроем 12 августа отвезли на Окрестина.

— Часа четыре мы пробыли на коленях лбом в землю, потом нас повели на суды. Виталика осудили, а я отлучился в туалет — в итоге пропустил, как меня вызывали на суд. Потом Виталика забрала скорая, потому что ему стало плохо. А нас с еще одним другом оставили на Окрестина. До темноты мы лежали на земле, потом нас повели в прогулочную комнату, где мы пробыли несколько часов. Там было много людей, но хоть как-то можно было лечь.

Затем нас снова перевели во вторую прогулочную — там было около 90 человек. 13 августа, уже начинало темнеть, пришел какой-то человек и сказал, что, возможно, нас скоро всех отпустят. Нас перевели в камеры, в нашей на шесть коек было 25 человек. В 5 утра нас всех выпустили.

В конце сентября Михаилу, по его словам, пришла повестка в суд Фрунзенского района, был суд по ч.1 ст. 23.34 КоАП. На суде Михаил предоставил видео с заправки, в итоге, рассказывает, его дело отправили на доработку. В ноябре ему пришло постановление, что дело прекращено в связи с истечением срока давности.

Михаил прислал в редакцию справку от 14 августа из медицинского центра «Форестмед». В ней указано, что на тот момент у него под вопросом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, а также точно есть множественные кровоподтеки, ссадины лица, туловища, ног и ягодиц.

Третий собеседник прислал в редакцию фотографии документов: предупреждение о недопустимости нарушения закона от 13 августа, заявление на имя начальника УВД Фрунзенского района Минска с просьбой провести проверку по факту причинения телесных повреждений от 15 августа, объяснение, данное во Фрунзенском РУВД 15 августа, два консультативных заключения из медицинского центра «ЛОДЭ», где зафиксировали множественные кровоподтеки, ссадины и ушибы от 16 августа, ответ о приостановлении проверки о противоправных действиях в отношении него из Центрального аппарата СК от 10 ноября.

Молодой человек попросил не называть в материале его имя и фамилию. Это 27-летний минчанин, он работает сушефом в заведении общепита.

Во Фрунзенское РУВД он попал не 12 августа, а 11-го поздно вечером, и на видео, по его словам, он стоит у стены на коленях с руками за спиной в спортивном зале. На видео BYPOL он себя узнал на моменте по времени в 4 минуты 50 секунд. То, что происходит в тот момент, по словам парня, происходило примерно в 23 часа 11 августа. Он узнал себя по одежде, визуальным приметам. Он полагает, что это видео сделали, смонтировав несколько видео в одно.

— Примерно в 21−22 часа вечера я встретил свою девушку у станции метро «Спортивная», и мы сели в обычный рейсовый автобус. Отъехали от остановки, дорогу перекрыли бусы с силовиками, они попросили водителя открыть дверь и из автобуса забрали меня и еще одного молодого человека.

Нас отвезли в РУВД, там мы были в спортзале, который фигурирует на видео, там нас и избивали. Били дубинкой, шокером, ногами, руками. Нас из спортзала выводили в какое-то помещение и записывали на камеру. На меня составили два протокола (один по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство), второй — ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Я пытался все объяснить, но меня начинали избивать. Под утро нас отвели по камерам в самом РУВД, а затем отправили на Окрестина. Судья приехал прямо на Окрестина, суд длился минуты три, я пытался объяснить, что ничего противоправного не совершал и по протоколу вообще находился не в том месте, меня особо слушать не стали и дали в сумме 30 суток ареста.

Затем во внутреннем дворике на Окрестина мы простояли у стены часов 6, вечером меня и других погрузили в бусы и отвезли в ЛТП в Слуцк. Там нас построили, потом отвели помыться, потом в общий барак. На следующий день нас начали отпускать. С чем это связано, я до сих пор не знаю.

Собеседник рассказывает, что пытался обжаловать решение суда по поводу 30 суток, в итоге его все равно признали виновным, но сократили наказание до 3 суток, которые он по сути уже и отсидел.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова давать комментарий по поводу видео, которое опубликовала инициатива BYPOL, по телефону не стала, но попросила отправить официальный запрос. В отделе информации Генпрокуратуры комментарий не дали, сославшись на то, что TUT.BY сейчас не имеет статуса СМИ.