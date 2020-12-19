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Туманы сгущаются: на субботу в Беларуси объявлено штормпредупреждение

19.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на субботу, 19 декабря, из-за сильных туманов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

© Sputnik Максим Богданович
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"Наблюдающиеся местами туманы распространятся на большую часть территории республики и сохранятся до 11:00 субботы, 19 декабря", – сказали в Гидромете.

Там также уточнили, что видимость в тумане будет составлять от 100 до 500 метров.

По информации синоптиков, из-за сложных погодных условий в стране объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.

По данным Гидромета, в субботу в Беларуси будет облачно, местами пройдет мокрый снег и дождь, днем температура воздуха местами поднимется до +6°С. В следующие сутки погода существенно не изменится.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным белорусских синоптиков, видимость в тумане в субботу будет составлять от 100 до 500 метров.
 
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