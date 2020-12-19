Золотые руки! Армянин Ашот работал на белорусской стройке и стал ювелиром

Источник материала: Sputnik Беларусь

Sputnik поговорил с представителем редчайшей профессии о пользе драгоценных металлов, необычных заказах и как отличить оригинал от подделки.

Почти сенсэй

Бросив стройку, Ашот уехал в Ереван обучаться новому ремеслу. Его преподавателем стал потомственный ювелир, народный мастер Армении и СССР Арон Аревшатян. В Беларуси на ювелира можно выучиться в БНТУ и на специальных курсах в любой мастерской, но, как утверждает Аветисян, подготовка таких специалистов в нашей стране еще не до конца освоена.

© Sputnik Станислав Лобатый Ашот постигал мастерство ювелира в Армении, у народного мастера, известного еще со времен СССР

В Армении Ашот получил 5-й разряд (6-й в ювелирном деле считается верхом мастерства) и открыл небольшую мастерскую в своем доме в пристоличной деревушке Цнянка.

"На ювелира сложно выучиться – нужна усидчивость, хорошее воображение и много-много времени. Я уже освоил гравировку, работу с ювелирным воском, полировку, но до сих пор продолжаю учиться. Беру советы у некоторых минских мастеров", - рассказывает Ашот.

Он объясняет, что его профессия в Беларуси востребованная: клиентов всегда хватает. Люди приходят разные: от зеленых подростков до зажиточных граждан. В основном заказывают серебряные изделия, поскольку они в отличие от золотых, не такие дорогие (1 грамм серебра стоит меньше доллара, золота – почти 60 долларов) и вкладываются в весьма скромную сумму. По-настоящему интересные заказы попадаются редко. Несколько лет назад клиент из Азербайджана заказал у Ашота 80-граммовую золотую цепочку – можно посчитать, во сколько она ему обошлось!

"Чаще всего клиенты просят сделать кольца, серьги, браслеты – серебряные, золотые и даже титановые. Бывает, приходят со своими эскизами. Недавно один парень заказал кольцо со сложным рисунком, его пришлось подгонять на 3D-аппарате", - поясняет мастер.

У ювелиров, по словам Аветисяна, есть три золотых правила: не обманывать клиентов в пробе и весе материала, а также в сроках изготовления.

© Sputnik Станислав Лобатый Инструментов у ювелира много, но без рук - это просто склад непонятных приспособлений

Буратино, вальцы, бор-машинка

На ювелирном столе Ашота десятки инструментов. Некоторые из них напоминают оборудование стоматологов: бормашинка, пинцеты, зажимы. И чисто специализированные: изложницы (форма для получения слитка), вальцы (для раскатки металла), паяльник, напильники, ювелирные ножницы, штангенциркуль, фибровый молоток, крапоны. Есть совсем крутые вещи – полировочная машина, ультразвуковая ванна, "буратино" (приспособление для увеличения размера колец) и многое-многое другое.

© Sputnik Станислав Лобатый Вся мастерская обошлась в несколько тысяч долларов и окупилась за несколько лет

Но самый главный инструмент ювелира – руки. "Без них было бы, конечно, сложно", - смеется Ашот.

Мастерская обошлась ему в несколько тысяч долларов, за несколько лет работы он ее окупил и теперь неплохо зарабатывает на своем ремесле.

"Доход - как у среднестатистического белоруса. Есть мнение, что ювелиры – богатые люди, но так было, может быть, лет 20-30 назад, когда клиенты не жалели денег на хорошие украшения", - объясняет мастер и показывает, как создаются кольца.

Зрелище завораживает! Сперва ювелир делает форму из воска, кладет его в специальную емкость и заливает гипсом. После этого плавится золото, заливается в сосуд, где и принимает соответствующую форму. На одно кольцо у мастера может уйти несколько недель, а если заказ требует гравировки и дополнительной шлифовки, и того больше.

Самое качественное золото – в Беларуси

Материал для будущих изделий Ашот закупает в ломбардах или у других ювелиров. Если нужно чистое золото, 999-й пробы, можно обратиться в банки. В Беларуси, по мнению мастера, качественно обрабатывают золото, здесь одни из лучших образцов в Европе. Местные ювелиры доводят его до "хорошей" 585-й пробы с помощью меди и серебра. Увы, подделки, как и везде, не редкость.

© Sputnik Станислав Лобатый Настольная книга белорусского ювелира с армянскими корнями

"Обычному человеку сложно отличить настоящее золото от подделки. Порой даже опытные ювелиры этого сделать не могут. Приходится использовать специальные химикаты, с их помощью можно определить. Капнул раствором на изделие: начнет чернеть – значит, подделка", - уверяет Аветисян.

По его словам, носить изделия ручной работы полезно. Серебро убивает микробы, а золото - прибавляет энергии.

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