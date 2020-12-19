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Власти тушат пожар бензином

19.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Власти тушат пожар бензином

  • 19.12.2020, 9:11
Власти тушат пожар бензином

К чему приведет повышение налогов в Беларуси?

Планируемое в Беларуси повышение ставок некоторых налогов несвоевременно и отрицательно повлияет на деятельность инновационных компаний. Такое мнение высказывают эксперты, комментируя предложение Министерства финансов временно повысить некоторые ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19, сообщают naviny.by.

Так, в качестве дополнительных мер на временной основе в 2021-2022 годах Минфином предлагается повышение ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%.

Помимо этого предлагается повышение ставки подоходного налога с дохода физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов Парка высоких технологий и Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», с 9% до 13%.

Специалисты считают, что, повышая налоги, власти тушат пожар бензином и еще более усугубляют экономический кризис в стране.

По мнению экономиста Вячеслава Ярошевича, предложение Минфина вызывает неоднозначную реакцию, потому что, с одной стороны, налоги повышают в тех сферах, где ставки были достаточно низкими в связи с различного рода преференциями для поддержки инновационной и информационно-коммуникационной деятельности; с другой — время для повышения выбрано не совсем удачное.

«Сейчас сложная в целом ситуация — и в белорусской, и в мировой экономике. Да, пандемия никуда не делась, повышаются в среднем на треть расходы на здравоохранение, и на это надо откуда-то брать деньги. Внешние источники ограничены, поэтому власти пытаются взять там, где раньше не брали. С точки зрения экономической стратегии оценить довольно сложно, потому что повышать будут за счет самых передовых инновационных сфер, которые, наоборот, надо поддерживать с точки зрения фискальной нагрузки», — заметил эксперт.

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