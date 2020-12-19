Источник материала: Хартия'97

Ученые: Тропические леса Бразилии начали не поглощать, а выделять углекислый газ 19.12.2020, 8:54

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Странный феномен обнаружили специалисты из бразильского Федерального университета Лавраса.

Климатологи выяснили, что тропические леса Бразилии еще в 2013 году начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать. Статью с их выводами опубликовал научный журнал Science Advances .

«Тропические леса играют важнейшую роль в фиксации углекислого газа, однако никто не пытался точно оценить, как на этот процесс влияют деревья, растущие за пределами Амазонии. Наши наблюдения показали, что объем запасенного в них углерода постепенно уменьшается. Это связано как со снижением скорости поглощения СО2, так и с ростом его выбросов», — пишут исследователи.

Амазонские тропические леса занимают около 5,5 млн км² площади и содержат в себе 10% углерода, запасенного во всех живых организмах Земли. Кроме них на территории Бразилии и других стран Латинской Америки есть много других лесных массивов. Их так же интенсивно вырубают, как и леса Амазонии, однако состояние этих лесов почти не изучено.

Климатологи и экологи под руководством профессора Федерального университета Лавраса (Бразилия) Рубенса Мануэла дос Сантоса заполнили этот пробел в научных знаниях. В ходе нового исследования ученые выяснили, как менялась биомасса 32 подобных тропических лесов Бразилии в промежутке между 1987 и 2020 годом.

Ученых интересовало, как были связаны повышение концентрации СО2 в атмосфере и скорость набора биомассы, а также то, как другие климатические и антропогенные факторы, в том числе уменьшение уровня осадков, периодические засухи и вырубки лесов, снижали количество углерода, запасенного в этих лесах.

Для этого ученые собирали пробы древесины и почвы в тропических лесах Бразилии, а также отслеживали, как в этих регионах страны менялись средняя температура и уровень осадков. С помощью этих данных климатологи сделали долгосрочные оценки и прогнозы о том, с какой скоростью деревья поглощали СО2 и выделяли его.

Эти замеры показали, что примерно до 2013 года большинство тропических лесов Бразилии за пределами Амазонии больше поглощали, чем выделяли углекислый газ. Благодаря этому они постепенно увеличивали свою биомассу. Впоследствии все пошло наоборот, и сейчас каждый год леса теряют примерно по 130 кг углерода на каждый гектар площади.

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