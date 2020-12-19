Источник материала: Хартия'97

«Пока приедет американский посол, Лукашенко уже покинет свой пост» 19.12.2020, 8:40

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Только смена власти в Беларуси сможет перезапустить политические процессы между странами.

Издание gazeta.ru задается вопросом: зачем США возвращают посла в Минск? Издание напоминает, что Джули Фишер станет первым послом США в Беларуси за 12 лет. И устами политолога Дмитрия Болкунца делает не самое приятное для узурпатора Лукашенко допущение:

— Я не исключаю, что пока приедет американский посол, Лукашенко уже покинет свой пост — вполне такое допустимо, учитывая, что ситуация у него шаткая.

Эксперт подчеркивает, что Вашингтон будет играть вдолгую:

— В этой ситуации только смена власти в Беларуси сможет перезапустить политические процессы между странами. США не рассматривают вопрос месяца, двух, трех. Они смотрят на перспективу — 5, 10, 20 лет — как они будут вести себя в этом регионе. А посол будет выполнять все поручения, которые ему будут поступать.

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