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Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе

19.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе

  • 19.12.2020, 8:36
  • 1,556
Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе
Иллюстрационное фото

Сработало взрывное устройство.

Офицер Международного противоминного центра погиб в районе Шуши в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны РФ. По сообщению министерства, сапер был тяжело ранен во время взрыва при разминировании и скончался по пути в госпиталь.

«Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм»,— передает «Интерфакс» сообщение Минобороны РФ.

Это третья смерть российского военнослужащего в регионе, связанная с исполнением служебных обязанностей. 9 ноября двое погибли после обстрела российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе. Власти Азербайджана взяли ответственность за инцидент и назвали обстрел вертолета ошибкой. Помимо этого, в ноябре при взрыве мины был ранен российский военнослужащий, участвовавший в операции по поиску погибших в Нагорном Карабахе.

Россия, Азербайджан и Армения в ноябре подписали соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики отошла Азербайджану, а в регионе разместились российские миротворцы.

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Сработало взрывное устройство.
 
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