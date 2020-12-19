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Минчане застали власти врасплох партизанским маршем

19.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчане застали власти врасплох партизанским маршем

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  • 19.12.2020, 8:30
  • 2,514
Минчане застали власти врасплох партизанским маршем

Фрунзенский район заставил лукашистов понервничать.

Очередной марш прошел во Фрунзенском районе Минска.

Об этом сообщает телеграм-канал kyky_org.

«Где именно? Не скажем: пусть это будет такая игра — кто кого переиграет. Кстати, как всегда у нас без потерь», — пишут участники акции.

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Теги: Минск
 
 
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Фрунзенский район заставил лукашистов понервничать.
 
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