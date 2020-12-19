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Минчане застали власти врасплох партизанским маршем
Источник материала: Хартия'97
Минчане застали власти врасплох партизанским маршем
Фрунзенский район заставил лукашистов понервничать.
Очередной марш прошел во Фрунзенском районе Минска.
Об этом сообщает телеграм-канал
«Где именно? Не скажем: пусть это будет такая игра — кто кого переиграет. Кстати, как всегда у нас без потерь», — пишут участники акции.
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Фрунзенский район заставил лукашистов понервничать.
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