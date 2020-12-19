Источник материала: Хартия'97

Минчане застали власти врасплох партизанским маршем 1 19.12.2020, 8:30

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Фрунзенский район заставил лукашистов понервничать.

Очередной марш прошел во Фрунзенском районе Минска.

Об этом сообщает телеграм-канал kyky_org .

«Где именно? Не скажем: пусть это будет такая игра — кто кого переиграет. Кстати, как всегда у нас без потерь», — пишут участники акции.

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