Что делать с бывшим, который внезапно уходит и также внезапно возвращается? Отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

Читательница рассказывает в своем письме о том, что на протяжении четырех лет они не раз расставались и снова сходились с молодым человеком. Что на самом деле не дает им быть вместе и стоит ли входить в одну реку дважды, рассказывает психолог.

Потерять близкого человека легко, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений ». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Хотела бы поделиться историей и почитать мнение психолога. Мне 25 лет, зовут меня Мария, не замужем, детей нет. Со своим молодым человеком я познакомилась четыре года назад.

Все как обычно начиналось красиво: цветы, ухаживания. Но через некоторое время в нашу жизнь пришли его плохие привычки, из-за которых мы часто ссорились и даже расставались.



Фото: pinterest.com

Хотя, наверное, «расставались» — слишком громкое слово. Я его всегда как-то уговаривала передумать, и мы снова сходились. Так продолжалось три года: за это время случалось, что он уходил от меня надолго — на несколько месяцев. Я обижалась на него, начинала общаться с другим молодым человеком. Но там правда было не больше, чем переписки и разговоры в кофейне!

Потом мой молодой человек возвращался, он узнавал что у меня было общение с другим парнем, мы ссорились — и он опять уходил. Причиной было недоверие и ревность, он расценивал то, что я уделяла время другому, как предательство. Я обижалась, так как это было абсолютно несправедливо. В ответ слышала: «Не нравится — давай расстанемся».

В последний раз он ушел на полгода. Объявился внезапно, заявил, что скучал и думал обо мне каждый день. Стал оказывать знаки внимания, звонить часто, окружил таким теплом и заботой, что я, можно сказать, заново влюбилась в него. Ушла с головой в этого человека.



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Но как только это произошло, он изменился. Становился все более отстраненным, холодным в общении. Я, ничего не понимая, стала задавать вопросы о чувствах, о будущем, он отвечал что-то из серии: «Не надо выносить мне мозг».

Опять пошли ссоры. У меня было ощущение, что он специально придумывает для них повод. Например, из-за того, что я отказалась отвечать на вопрос о парнях, с которыми я общалась, пока его не было, он заявил: «Ты этим испортила всё. Я в тебе ошибся». И ушел.

У меня в голове не укладывается то, что происходит. Я не могу смириться с тем, что он меня не любит. Не знаю, что мне делать и как теперь себя вести. Есть страх, что если он опять вернется, а я захочу его принять, ситуация повторится.

Ответ психолога:

Виктория СацевичПсихолог «Центра успешных отношений»

— Ваши отношения с этим молодым человеком, к сожалению, не принесли вам счастья. После стольких попыток всё наладить, вы так и не смогли быть вместе. Значит, решение расстаться на данный момент — самое правильное для вас.

Избежать расставания можно было бы только в одном случае. Если бы вы смогли найти настоящую причину ваших ссор и недовольства. Ведь, несмотря на то, что вы пишете про его плохие привычки и ревность, вы не раз пытались продолжить отношения.

Значит причина ссор и расставаний в чем-то другом, в том, что пока ускользает от вашего понимания. Каждый раз вам было проще разойтись, нежели вместе найти выход из ситуации. За четыре года вы так и не нашли возможность действительно быть вместе.

А причина, из-за которой вы расходились, по-прежнему оставалась в отношениях. Вы пишете, что молодой человек вам так и говорил: «Не нравится — давай расстанемся». Смогли ли вы обсудить откровенно, что именно не нравилось вам, не нравилось ему? Поговорить о своих чувствах, потребностях, планах?



Фото: Joshua Ness, unsplash.com

Только 50% пар, начинавших свои отношения после разрыва, остаются вместе. Это случается, если партнеры нашли в себе силы открыться друг другу и найти истинную причину своей неудовлетворенности, а затем проработать ее. И делать это должны оба в паре, а не кто-то один. И только в этом случае отношения растут, становятся более крепкими и осознанными. Вспомните, а что каждый из вас готов был сделать, чтобы конфликты больше не приводили к расставанию? Готовы ли вы были измениться внутренне ради другого человека?

И хочу задать вам еще один вопрос: вы больше скучаете по человеку, или вам на самом деле тяжело принять то, что он вас не любит? Что вас пугает в мысли, что он вас разлюбил, как вы себя в связи с эти чувствуете?

Если не получится самостоятельно ответить для себя на эти вопросы, то вы можете решиться и поработать с психологом. Понимание причин проблем, которые возникали в прошлом, поможет вам в дальнейшем построить гармоничные отношения, избежать тех ошибок, которые были совершены ранее. У вас все получится.