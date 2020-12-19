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Шакута после долгого перерыва сыграл в хоккей в Минске
19.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В пятницу 18 декабря тайбоксер Дмитрий Шакута после долгого перерыва сыграл в хоккей за любительский клуб «Бастион-2».
Шакута – под седьмым номером
Последний раз до этого Шакута выходил на лед 13 ноября — на следующий день после смерти Романа Бондаренко, пишет
Шакута
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Последний раз до этого Шакута выходил на лед 13 ноября — на следующий день после смерти Романа Бондаренко.
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