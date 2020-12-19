Шакута после долгого перерыва сыграл в хоккей в Минске

Источник материала: Салiдарнасць

В пятницу 18 декабря тайбоксер Дмитрий Шакута после долгого перерыва сыграл в хоккей за любительский клуб «Бастион-2».

Игра состоялась в «Лебяжий парк» в рамках любительского чемпионата Минска.





Шакута – под седьмым номером

Последний раз до этого Шакута выходил на лед 13 ноября — на следующий день после смерти Романа Бондаренко, пишет TUT.BY .

Журналистское расследование показало, что с большой долей вероятности Дмитрий Шакута был на «Площади перемен» вечером 11 ноября, когда оттуда забрали Романа Бондаренко. Кроме того, это он обсуждал с Дмитрием Басковым произошедшее там на следующий день по телефону.

Шакута связан с ближайшим окружением Александра Лукашенко и его сыновьями . К. тренировкам команды «Бастион» его привлек Дмитрий Басков.