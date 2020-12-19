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Шакута после долгого перерыва сыграл в хоккей в Минске

19.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В пятницу 18 декабря тайбоксер Дмитрий Шакута после долгого перерыва сыграл в хоккей за любительский клуб «Бастион-2».

Игра состоялась в «Лебяжий парк» в рамках любительского чемпионата Минска.

Шакута после долгого перерыва сыграл в хоккей в Минске

Шакута – под седьмым номером

Последний раз до этого Шакута выходил на лед 13 ноября — на следующий день после смерти Романа Бондаренко, пишет TUT.BY.

Журналистское расследование показало, что с большой долей вероятности Дмитрий Шакута был на «Площади перемен» вечером 11 ноября, когда оттуда забрали Романа Бондаренко. Кроме того, это он обсуждал с Дмитрием Басковым произошедшее там на следующий день по телефону.

Шакута связан с ближайшим окружением Александра Лукашенко и его сыновьями. К. тренировкам команды «Бастион» его привлек Дмитрий Басков.

 
Теги: Минск
 
 
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Последний раз до этого Шакута выходил на лед 13 ноября — на следующий день после смерти Романа Бондаренко.
 
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