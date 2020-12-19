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Дивеев об уходе Гончаренко: «Михалыч сказал, что это все слухи. Главное, что он перед нами стоит»

19.12.2020 09:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал слухи о возможном уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев.



– Слухи вокруг Гончаренко подняли настрой перед матчем с «Ростовом»?

– Мы вообще ничего не знаем про это, если честно. Между собой это никак не обсуждали. После матча Михалыч сказал, что это все слухи. Главное, что он вот перед нами стоит.

– То есть никакой реакции от Гончаренко не последовало?

– Ну он нам это сказал, когда мы с «Химками» или «Уралом» 2:2 сыграли, и все. Тогда же началось «Гончаренко аут». Но я вообще ничего не знаю про это.

Это журналисты пишут, что он ушел. После «Ростова» думаю: как это он ушел, если вот он с нами тут летит, – заявил Дивеев.

Ранее сообщалось, что Гончаренко покинет ЦСКА после матча 19-го тура РПЛ против «Ростова». Затем появились сведения о том, что команда полетит на зимний сбор с 43-летним специалистом.
 
 
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал слухи о возможном уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев.
 
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