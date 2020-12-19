Австрийского инвестора не пугает режим Лукашенко













Завод по производству пеллет мощностью переработки до 500 тыс. куб.м хвойных пород в год в Свислочском районе Гродненской области построит ООО "ЭйчЭсБелакон" - дочерняя компания австрийской HS Timber Group.





На фоне санкций, вводимых Евросоюзом в отношении белорусского режима, новость , безусловно вызвала много вопросов. Ладно был еще речь шла о проекте, который стартовал 2-3 года назад и поэтому его необходимо завершить. Но в этом случае, именно сегодня состоялась по закладке первого камня с участием председателя Свислочского райисполкома Александра Версоцкого и зампреда Гродненского облисполкома Виталия Неверы





БелТА . «Беларусь привлекательна с экономической точки зрения, уверен, что проект будет успешным", - заявил член правления HS Timber Group Юрген Бергнер, которого цитирует





Инвесторы обещают 230 рабочих мест по завершению строительства в 2022 году.



