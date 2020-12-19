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Фонд спортивной солидарности отправил в УЕФА и ФИФА заявление по поводу фактов нарушения уставов организаций со стороны АБФФ
Источник материала: Партизан
Фонд спортивной солидарности направил официальные заявления в УЕФА и ФИФА с просьбой обратить внимание на факты нарушения прав спортсменов, работников федерации и журналистов в белорусском футболе.
«В письмах сообщается о множественных нарушениях Устава УЕФА со стороны АБФФ. В частности, федерация оказывает давление на игроков и спортивных специалистов из-за их гражданской позиции. Фонд обратился к УЕФА и ФИФА с просьбой поддержать спортсменов, которые сталкиваются с репрессиями и обеспечить их участие в международных турнирах проводимых под эгидой организаций.
Также Белорусский фонд спортивной солидарности призвал УЕФА и ФИФА приостановить все денежные выплаты АБФФ за исключением финансовой поддержки связанной с развитием клубов, поддержкой игроков и специалистов и наложить пожизненный запрет на участие в любой связанной с футболом деятельности председателю АБФФ Владимиру Базанову, его заместителям Юрию Вергейчику, главе федерации пляжного футбола Михаилу Ботникову, а также его заместителю Александру Баранову», – говорится в сообщении Фонда.
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Фонд спортивной солидарности отправил в УЕФА и ФИФА заявление по поводу фактов нарушения уставов организаций со стороны АБФФ
Фонд спортивной солидарности направил официальные заявления в УЕФА и ФИФА с просьбой обратить внимание на факты нарушения прав спортсменов, работников федерации...
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