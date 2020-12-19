Канопацкая о территориальных притязаниях депутата Госдумы: Спокойно относиться не стоит









«Политринга» высказала депутат Палаты представителей 6–го созыва, кандидат в президенты Беларуси 2020 года Анна Канопацкая, комментируя требование депутата российской Госдумы Евгения Федорова отдать России территории Витебской и Брестской областей. Соответствующее мнение корреспондентувысказала депутат Палаты представителей 6–го созыва, кандидат в президенты Беларуси 2020 года Анна Канопацкая, комментируя требование депутата российской Госдумы Евгения Федорова отдать России территории Витебской и Брестской областей.





По ее мнению, спокойно к подобным высказываниям относиться не стоит.





«У нас уже есть печальный опыт соседней Украины. Агрессивность политических элит России возрастает в зависимости от близости предстоящих выборов и прямо пропорциональна их финансовым аппетитам. Ближайшие выборы в РФ запланированы на сентябрь 2021 года, так что советско-имперская риторика будет только нарастать», - пояснила она.





В то же время Канопацкая подчеркнула, что ее отношение к проекту «Союзное государство» остается неизменным: он мертв как никогда.





«При этом, угрозы захвата каких-либо наших территорий военным путем я не вижу. Вот в чем действительно кроется опасность, так это в возможных попытках юридического оформления взаимных территориальных претензий стран, некогда входивших союзными республиками в состав СССР, с последующим катастрофическим ухудшением их отношений», - добавила она.





Канопацкая также отметила: «по тому, с какой настойчивостью белорусские официальные средства массовой информации называют одну из соседних с нами стран Литовской ССР, а ее столицу исконным беларуским названием Вильно, можно предположить, что юридические вопросы между государствами, возникшие в период совместного пребывания в составе СССР, для них окончательно не решены, и планы по возврату “подарка Сталина” по договору от 10 октября 1939 года вполне могут начать реализовываться».





«Напомню, что подобные попытки уже были. 29 марта 1990 года Президиум Верховного Совета БССР принял заявление, в котором говорилось, что Беларусь в случае выхода Летувы из состава СССР будет требовать вернуть ей беларуские земли - г. Вильно и Виленскую область, а также части территории 5-и других районов Летувы. С учетом того, насколько поспешно и необдуманно литовские официальные власти включились в организованное российскими спецслужбами через своих подопечных - якобы представителей беларуской “новой оппозиции” - противостояние с действующей властью и весьма существенной частью беларуского общества, вероятность такого раз тия событий, не без подогревания ситуации со стороны все той же Москвы, расцениваю как вполне вероятное», - подытожила она.





Напомним, что депутат Госдумы РФ, член Центрального политсовета партии «Единая Россия» Евгений Федоров заявил, что Беларусь, как и другие республики бывшего СССР, должна была «отдать» территории, полученные от СССР и РСФСР, прежде чем получить независимость.