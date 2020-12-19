Минспорта Беларуси прокомментировало нейтральный статус российских спортсменов до конца 2022 года

Источник материала: Tut.by

Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории на два года. Министерство спорта и туризма Беларуси отреагировало на это.



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«Министерство спорта и туризма Беларуси выступает за честный и чистый спорт. Потому что в конечном итоге, в результате подобных процедур страдают в первую очередь спортсмены, которые всю свою жизнь положили на алтарь спорта, которые не изменяют мечте и стремятся к олимпийским медалям.

Понимаем, что решения международных структур, к сожалению, ограничивают права честных и чистых спортсменов, которые должны выступать и прославлять свою страну. Надеемся, что ситуация в перспективе улучшится, ограничения с российских атлетов будут сняты и с течением времени только его величество спорт станет главным действующим игроком на международной арене», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Добавим, что помимо санкций к спортсменам WADA запретило посещать Олимпиады и чемпионаты мира российским чиновникам, включая премьер-министра и президента страны .