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Минспорта Беларуси прокомментировало нейтральный статус российских спортсменов до конца 2022 года
Источник материала: Tut.by
Спортивный арбитражный суд (CAS)
«Министерство спорта и туризма Беларуси выступает за честный и чистый спорт. Потому что в конечном итоге, в результате подобных процедур страдают в первую очередь спортсмены, которые всю свою жизнь положили на алтарь спорта, которые не изменяют мечте и стремятся к олимпийским медалям.
Понимаем, что решения международных структур, к сожалению, ограничивают права честных и чистых спортсменов, которые должны выступать и прославлять свою страну. Надеемся, что ситуация в перспективе улучшится, ограничения с российских атлетов будут сняты и с течением времени только его величество спорт станет главным действующим игроком на международной арене», — сообщается в пресс-релизе ведомства.
Добавим, что помимо санкций к спортсменам WADA запретило посещать Олимпиады и чемпионаты мира российским чиновникам,
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«В результате подобных процедур страдают в первую очередь спортсмены, которые всю свою жизнь положили на алтарь спорта, которые не изменяют мечте и стремятся к...
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