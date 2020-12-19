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Какие курсы валют установили обменники на выходные

19.12.2020 09:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самый выгодный курс продажи банком доллара сейчас — 2,516 рубля, а евро — 3,082 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные дни.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,56 рубля (Беларусбанк, РРБ-Банк), а ниже всего — 2,516 рубля (Белинвестбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,511 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,125 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке (3,082 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,072 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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