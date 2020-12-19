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Какие курсы валют установили обменники на выходные
Источник материала: Tut.by
Самый выгодный курс продажи банком доллара сейчас — 2,516 рубля, а евро — 3,082 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные дни.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,56 рубля (Беларусбанк, РРБ-Банк), а ниже всего — 2,516 рубля (Белинвестбанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,511 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,125 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке (3,082 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,072 рубля.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные дни.
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