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Производительность труда в минусе, а зарплаты растут. При чем тут бюджетники и чем грозит дисбаланс
Источник материала: Tut.by
Чиновникам не удается решить «закореневшую» проблему — повысить производительность труда. Сейчас этот показатель в минусе, а реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в плюсе. За предыдущую пятилетку эту проблему не решили, за нынешнюю, которая заканчивается в 2020-м, по всей видимости, тоже не получится «разрулить» этот вопрос. Рассказываем, какая сейчас ситуация с производительностью труда и реальными зарплатами, и чем грозит «рассинхрон» в этих показателях.
Что планировали чиновники по производительности труда на 2020-й год, а что (не) получается по факту
Рост производительности труда по валовому внутреннему продукту на 2020 год запланирован на уровне 2,6% к прошлому году. При этом январе-сентябре этот показатель, по прогнозам чиновников, должен был вырасти на 2% к аналогичному периоду 2019-го. По факт в январе-сентябре производительность труда упала на 0,9%.
Единственный регион, в котором этот показатель за 9 месяцев этого года вырос — Могилевская область (+1,2%). При этом все регионы, в том числе и Могилевская область, проваливают планы по прогнозу по росту производительности труда.
Реальные зарплаты в январе-сентябре выросли в целом по стране на 8% к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего — в Минске (+9,3%), а меньше всего — Минской области (+6,2%).
При этом реальная зарплата в бюджетных организациях в январе-сентябре этого года выросла заметнее, чем в целом по стране — на 13,9% к аналогичному периоду прошлого года. Для сравнения: в промышленности — на 3,6%, в строительстве — на 8,4%.
Производительностью займутся в следующей пятилетке
В прошлой пятилетке (2010−2015 годы)
В нынешней пятилетке, которая заканчивается в 2020-м, тоже не задается с решением этого вопроса. К примеру, власти обещали решить этот вопрос еще
В правительстве уже
Чем опасна разбежка в росте реальных зарплат и производительности труда
Экономист Леонид Фридкин
«Если в прошлом году производительность труда увеличилась на 1,3%, а реальная зарплата — на 6,5%, то за 9 месяцев 2020-го первый показатель сократился на 0,9%, а второй вырос на 8%. Сохранение этой тенденции повлечет увеличение дисбалансов в экономике, — отмечает эксперт. — Для экономики, развивающейся в основном на экстенсивной основе при невысоком качестве экономического роста, необходимы опережающие темпы повышения производительности труда по сравнению с ростом средней заработной платы. Обратная пропорция допустима лишь при качественном экономическом развитии с достаточно высокой динамикой эффективности и стабильных темпах роста капиталовооруженности. К сожалению, в Беларуси это правило не соблюдается. Поэтому необходимо обеспечить баланс государственной политики в области зарплаты и доходов населения с реальным состоянием экономики и уровнем интенсивности накопления капитала».
В правительстве ранее
Эксперты также высказывали мнение, что разрыв в росте этих показателей несет угрозы. Международный валютный фонд
Если зарплата растет, а производительность труда — нет, значит, доходы населения повышают искусственно,
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Чиновникам не удается решить «закореневшую» проблему - повысить производительность труда. Сейчас этот показатель в минусе, а реальная зарплата, которая...
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