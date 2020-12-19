Производительность труда в минусе, а зарплаты растут. При чем тут бюджетники и чем грозит дисбаланс

Источник материала: Tut.by

Чиновникам не удается решить «закореневшую» проблему — повысить производительность труда. Сейчас этот показатель в минусе, а реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в плюсе. За предыдущую пятилетку эту проблему не решили, за нынешнюю, которая заканчивается в 2020-м, по всей видимости, тоже не получится «разрулить» этот вопрос. Рассказываем, какая сейчас ситуация с производительностью труда и реальными зарплатами, и чем грозит «рассинхрон» в этих показателях.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что планировали чиновники по производительности труда на 2020-й год, а что (не) получается по факту

Рост производительности труда по валовому внутреннему продукту на 2020 год запланирован на уровне 2,6% к прошлому году. При этом январе-сентябре этот показатель, по прогнозам чиновников, должен был вырасти на 2% к аналогичному периоду 2019-го. По факт в январе-сентябре производительность труда упала на 0,9%.

Единственный регион, в котором этот показатель за 9 месяцев этого года вырос — Могилевская область (+1,2%). При этом все регионы, в том числе и Могилевская область, проваливают планы по прогнозу по росту производительности труда.



Инфографика Белстата

Реальные зарплаты в январе-сентябре выросли в целом по стране на 8% к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего — в Минске (+9,3%), а меньше всего — Минской области (+6,2%).

При этом реальная зарплата в бюджетных организациях в январе-сентябре этого года выросла заметнее, чем в целом по стране — на 13,9% к аналогичному периоду прошлого года. Для сравнения: в промышленности — на 3,6%, в строительстве — на 8,4%.

Производительностью займутся в следующей пятилетке

В прошлой пятилетке (2010−2015 годы) не были решены «структурные проблемы, сдерживающие устойчивое и сбалансированное развитие», среди них — низкая производительность труда и высокие издержки производства, обусловленные слабой инновационной активностью реального сектора экономики и сферы услуг.

В нынешней пятилетке, которая заканчивается в 2020-м, тоже не задается с решением этого вопроса. К примеру, власти обещали решить этот вопрос еще в 2018 году (но не получилось: реальные зарплаты выросли на 11,4%, а производительность — на 3,4%), а потом перенесли планы на 2019-й. Но снова не вышло: реальные зарплаты выросли на 7,3% к 2018-му, а производительность — на 1,3%.

В правительстве уже говорят о том, что будут заниматься этим вопросом в следующей пятилетке.

Чем опасна разбежка в росте реальных зарплат и производительности труда

Экономист Леонид Фридкин полагает , что «планируемый рост зарплат (прежде всего — бюджетников) выглядит неадекватно завышенным по сравнению с темпами роста экономики. Трудно надеяться, что производительность труда вырастет вдруг на 7,5%, учитывая, что в последние годы она систематически отставала от прогноза, а разрыв с темпами роста зарплат достиг критических размеров».

«Если в прошлом году производительность труда увеличилась на 1,3%, а реальная зарплата — на 6,5%, то за 9 месяцев 2020-го первый показатель сократился на 0,9%, а второй вырос на 8%. Сохранение этой тенденции повлечет увеличение дисбалансов в экономике, — отмечает эксперт. — Для экономики, развивающейся в основном на экстенсивной основе при невысоком качестве экономического роста, необходимы опережающие темпы повышения производительности труда по сравнению с ростом средней заработной платы. Обратная пропорция допустима лишь при качественном экономическом развитии с достаточно высокой динамикой эффективности и стабильных темпах роста капиталовооруженности. К сожалению, в Беларуси это правило не соблюдается. Поэтому необходимо обеспечить баланс государственной политики в области зарплаты и доходов населения с реальным состоянием экономики и уровнем интенсивности накопления капитала».

В правительстве ранее говорили о жесткой увязке роста зарплаты с производительностью труда. А в Нацбанке отмечали , что необоснованный рост зарплат формирует предпосылки для ускорения инфляции. «Рост реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения темпами, опережающими динамику производительности труда, формирует предпосылки для усиления инфляционного давления как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе», — отмечал ранее регулятор.

Эксперты также высказывали мнение, что разрыв в росте этих показателей несет угрозы. Международный валютный фонд советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции. Эксперты отмечают, что экономический подъем в Беларуси среди прочих факторов поддерживается быстрым ростом заработной платы. Она увеличивается темпами, опережающими темпы роста производительности труда.

Если зарплата растет, а производительность труда — нет, значит, доходы населения повышают искусственно, пояснял ранее экономист Леонид Злотников.