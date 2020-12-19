В Подмосковье мужчина стрелял в полицейских, пуля попала в наручники

Источник материала: ОНТ

В Егорьевске (Подмосковье, Россия) мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции. Пуля угодила в наручники, висевшие на груди стража порядка. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что наручники спасли жизнь полицейского, так как пуля застряла между звеньев и не ранила правоохранителя.

Стражи порядка приехали из Камчатского края, чтобы опросить мужчину по делу, связанному с торговлей наркотиками. Подозреваемый попытался скрыться, а после открыл огонь из боевого пистолета.

По предварительным данным, стрелявший покончил с собой.

Фото: ТАСС

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