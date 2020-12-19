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В Подмосковье мужчина стрелял в полицейских, пуля попала в наручники
Источник материала: ОНТ
В Егорьевске (Подмосковье, Россия) мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции. Пуля угодила в наручники, висевшие на груди стража порядка. Об этом
Уточняется, что наручники спасли жизнь полицейского, так как пуля застряла между звеньев и не ранила правоохранителя.
Стражи порядка приехали из Камчатского края, чтобы опросить мужчину по делу, связанному с торговлей наркотиками. Подозреваемый попытался скрыться, а после открыл огонь из боевого пистолета.
По предварительным данным, стрелявший покончил с собой.
Фото: ТАСС
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В Егорьевске (Подмосковье, Россия) мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции. Пуля угодила в наручники, висевшие на груди стража порядка. Об этом информирует РИА...
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