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В Подмосковье мужчина стрелял в полицейских, пуля попала в наручники

19.12.2020 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Подмосковье мужчина стрелял в полицейских, пуля попала в наручники

В Егорьевске (Подмосковье, Россия) мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции. Пуля угодила в наручники, висевшие на груди стража порядка. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что наручники спасли жизнь полицейского, так как пуля застряла между звеньев и не ранила правоохранителя.

Стражи порядка приехали из Камчатского края, чтобы опросить мужчину по делу, связанному с торговлей наркотиками. Подозреваемый попытался скрыться, а после открыл огонь из боевого пистолета.

По предварительным данным, стрелявший покончил с собой.

Фото: ТАСС

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В Егорьевске (Подмосковье, Россия) мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции. Пуля угодила в наручники, висевшие на груди стража порядка. Об этом информирует РИА...
 
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