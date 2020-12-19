Великобритания присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси









DW. Об этом пишет





В список попали спикер верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор страны Андрей Швед. Также в санкционном списке глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и ряд судей.





Напомним, Евросоюз утвердил третий пакет санкций против Беларуси. Санкции направлены против режима Александра Лукашенко. В частности, в "черный список" ЕС попали семь белорусских компаний.