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Великобритания присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси
Источник материала: Партизан
Великобритания ввела санкции в отношении еще 29 белорусов и семи белорусских компаний.
Об этом пишет
В список попали спикер верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор страны Андрей Швед. Также в санкционном списке глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и ряд судей.
Напомним, Евросоюз утвердил третий пакет санкций против Беларуси. Санкции направлены против режима Александра Лукашенко. В частности, в "черный список" ЕС попали семь белорусских компаний.
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Великобритания ввела санкции в отношении еще 29 белорусов и семи белорусских компаний.
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