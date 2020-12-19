Александр Руммо о провластном письме спортсменов: «Я бы его назвал ведомостью на питание»









– Письмо за честные выборы и против насилия я подписал очень даже легко даже без каких-то сомнений. У меня не было такого: подписывать или не подписывать. Я его взял и подписал. Помните, как в фильме «Время выбрало нас»? Раз оно выбрало меня и всех остальных, то так тому и быть. Я не считаю это каким-то геройским поступком или подвигом. Вы знаете, в 37-м году в нашей стране вообще промолчать было величайшим подвигом. Сегодня я поступил так, как я считал нужным и как мне подсказывала моя совесть.





Провластное письмо? Я бы его даже не называл каким-то таким провластным. Я бы его назвал ведомостью на питание. В спорте вы месяц отрабатываете, у вас есть такая ведомость, вам ее приносят, и вы расписываетесь. Что-то такое же оно мне напоминает это письмо. Именно эту ведомость. Потому что, на мой взгляд, львиная доля подписантов [этого письма] подпишется под письмом, что земля плоская, она стоит на трех слонах, а три слона покоятся на трех китах. Послезавтра они подпишут еще письмо. Допустим такое, что белорусы произошли от картошки. Это все, что я могу сказать про провластное письмо. У меня других ассоциаций с ним не возникает. Если там есть люди, которые его подписывали с чистыми намерениями… Это хорошо. Но, думаю, что большинство из них просто боялось потерять свои горячие обеды, какую-то кашу, какой-то свой стакан киселя. Других причин не вижу.





– Молчание белорусских хоккеистов вы этим бы объяснили? Утратить кисель, горячий обед и кашу?





– Ну они целыми артелями подписывались, просто целыми организациями. Конечно, они входят в это число, как и все остальные. Но среди хоккеистов и тренеров есть те, кто не подписывал его. И я бы хотел их поддержать. Сегодня хоккей оказался самым видом спорта, который в стороне от всего. Как эти обезьянки эмоджи: глаза закрыли, уши закрыли. На самом деле есть люди, которые не подписывали. Они есть. Я хочу их поддержать и сказать, что, парни, все будет хорошо. Рано или поздно. Раз им хватило мужества не подписывать это все дело, значит, не все потеряно, – сказал Руммо.