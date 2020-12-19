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В ЕРИП предупредили о телефонных мошенниках

19.12.2020 10:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЕРИП предупреждает белорусов об участившихся случаях телефонного мошенничества.


- Под видом сотрудников Центра межбанковской системы идентификации (к слову такого центра не существует в принципе), мошенники под различными предлогами (якобы произошло хищение средств с карточки, случайно оформлен кредит и т.п.) пытаются узнать конфиденциальные данные клиентов и получить доступ к их банковским счетам. При этом мошенники имитируют манеру общения банковских работников, могут знать ФИО клиентов и паспортные данные, - сообщили в организации. 

В ЕРИП напомнили, что сообщать свои секретные коды, логины, пароли и другие конфиденциальные данные не следует ни под каким предлогом.
 
Если есть подозрение, что вы беседуете не с настоящим сотрудником банка или других финансовых организаций, лучше прервать разговор и самим перезвонить в банк или в ОАО «НКФО «ЕРИП» по официальным телефонам.
 
 
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ЕРИП предупреждает белорусов об участившихся случаях телефонного мошенничества.
 
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