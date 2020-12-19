Cеребро и блестки. В чем встречать Новый год 2021?

Источник материала: Onliner Выражение «Новый год — домашний праздник» никогда еще не воспринималось людьми так смиренно, как в этом году. Выбора не осталось: в клубы нельзя, на острова не летают самолеты и даже в Россию уже не пробраться, так что придется нам как-то отмечать новогоднюю ночь в домашних стенах. Ну и ладно. Наряжаться же все равно можно. И даже нужно: чтобы не было грустно.

Что говорят астрологи?

Так уж сложилось, что многие люди при выборе новогоднего наряда или декора ориентируются на гороскоп. Модные журналы благополучно этому способствуют, один за другим выпуская материалы с информацией, что надеть Девам, Львам, Стрельцам и так далее. Onliner не будет углубляться в такую противоречивую теорию, но какие-то астрологические фишки все же можно взять на заметку.

Итак, 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка, что бы это ни значило. Есть хорошая новость: Бык будет только рад, если новогодний праздник пройдет дома с телевизором и родными под боком. Это обстоятельство выгодно совпало с эпидемиологическими реалиями.