Молодая мама родила здорового малыша после трансплантации комплекса «поджелудочная железа + почка»

Источник материала: Onliner

Марине трансплантировали комплекс «поджелудочная железа + почка» в 2015 году. Это сложная и редкая пересадка органов, которую делают только пациентам с 1-м типом сахарного диабета. Как сообщает Минздрав, несколько дней назад в РНПЦ «Мать и дитя» в столице Марина родила здорового малыша. Ведомство отмечает, что такое произошло в Беларуси впервые.

Марина, молодая мама, в пятилетнем возрасте столкнулась с тяжелым типом сахарного диабета. Вкупе с почечной недостаточностью этот диагноз позволяет в среднем прожить на диализе несколько лет. А успешная операция по пересадке комплекса «поджелудочная железа + почка» увеличивает этот срок на десятки лет.

Как отметил директор РНПЦ «Мать и дитя» Сергей Васильев, «в связи с рекомендациями различных специалистов, в том числе и в связи с риском отслойки сетчатки, было принято решение провести операцию кесарева сечения». Мальчик ростом 48 см весит 2,68 кг. Роженица и малыш чувствуют себя удовлетворительно.