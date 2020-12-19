В Минске на пожаре в квартире погибли два человека

Источник материала: Onliner

Как сообщает в регулярной сводке происшествий МЧС Беларуси, вчера вечером на пожаре в квартире в столице погибли два человека. Возгорание случилось в жилом помещении в доме №23 на проспекте Газеты «Звязда». Сотрудники МЧС нашли в квартире тела в бессознательном состоянии.

Это были хозяйка квартиры и ее муж. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала их смерть.

На площади 20 квадратных метров в четырехкомнатной квартире было повреждено имущество. Причина пожара еще устанавливается.