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В Минске на пожаре в квартире погибли два человека

19.12.2020 10:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщает в регулярной сводке происшествий МЧС Беларуси, вчера вечером на пожаре в квартире в столице погибли два человека. Возгорание случилось в жилом помещении в доме №23 на проспекте Газеты «Звязда». Сотрудники МЧС нашли в квартире тела в бессознательном состоянии.

Это были хозяйка квартиры и ее муж. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала их смерть.

На площади 20 квадратных метров в четырехкомнатной квартире было повреждено имущество. Причина пожара еще устанавливается.

 
 
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Как сообщает в регулярной сводке происшествий МЧС Беларуси, вчера вечером на пожаре в квартире в столице погибли два человека. Возгорание случилось в жилом...
 
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