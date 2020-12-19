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В Минске на пожаре в квартире погибли два человека
Источник материала: Onliner
Как
Это были хозяйка квартиры и ее муж. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала их смерть.
На площади 20 квадратных метров в четырехкомнатной квартире было повреждено имущество. Причина пожара еще устанавливается.
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Как сообщает в регулярной сводке происшествий МЧС Беларуси, вчера вечером на пожаре в квартире в столице погибли два человека. Возгорание случилось в жилом...
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