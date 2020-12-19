Два человека погибли при пожаре на юго-западе Минска

На пожаре в одной из квартир на проспекте Газеты «Звязда» погибло два человека.



Фото: МЧС

Вечером 18 декабря сотрудники МЧС обнаружили без сознания хозяйку квартиры и ее супруга. После осмотра бригадой «скорой» была констатирована их смерть.

В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира.

Причина произошедшего устанавливается.