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Два человека погибли при пожаре на юго-западе Минска

19.12.2020 10:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На пожаре в одной из квартир на проспекте Газеты «Звязда» погибло два человека.

Два человека погибли при пожаре на юго-западе Минска
Фото: МЧС

Вечером 18 декабря сотрудники МЧС обнаружили без сознания хозяйку квартиры и ее супруга. После осмотра бригадой «скорой» была констатирована их смерть.

В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира.

Причина произошедшего устанавливается.

 
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На пожаре в одной из квартир на проспекте Газеты «Звязда» погибло два человека.
 
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