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Два человека погибли при пожаре на юго-западе Минска
Источник материала: Навiны
На пожаре в одной из квартир на проспекте Газеты «Звязда» погибло два человека.
Вечером 18 декабря сотрудники МЧС
В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира.
Причина произошедшего устанавливается.
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На пожаре в одной из квартир на проспекте Газеты «Звязда» погибло два человека.
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