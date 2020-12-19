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Майк Помпео внес Россию в список врагов США

19.12.2020 10:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Россия, по мнению госсекретаря США Майка Помпео, входит в число врагов США, а ее президент Владимир Путин угрожает всем американцам, которые любят свободу.

Майк Помпео внес Россию в список врагов США
Фото: president.gov.by

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке … Самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов», — сказал Помпео в радиошоу Марка Левина, интервью с которым опубликовано на сайте американского правительства.

Госсекретарь США аргументировал свое мнение угрозой ядерного оружия России и российскими кибератаками.

Он добавил, что Владимир Путин остается реальным риском для тех, кто любит свободу.

 
 
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Россия, по мнению госсекретаря США Майка Помпео, входит в число врагов США, а ее президент Владимир Путин угрожает всем американцам, которые любят свободу.
 
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