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Десять лет Площади. Белорусы повзрослели, дубинки Лукашенко не решают проблемы
Источник материала: Навiны
Десять лет назад, 19 декабря 2010 года, состоялась знаменитая Площадь. На акцию протеста по итогам президентских выборов вышло, как тогда казалось, море людей — тысяч 25-30. Площадь жестоко разогнали — как хвалился потом Александр Лукашенко, «за семь с половиной минут». И на следующий день недовольный народ высовываться уже не рискнул.
Тогда никто не предвидел, что десять лет спустя на минских улицах будет уже не море, а океан людей — до двухсот тысяч и больше, и что жестокость силовиков только подхлестнет протесты, которые перерастут в первую волну
За это десятилетие белорусское общество сильно изменилось, повзрослело, в нем сформировался мощный запрос на политические перемены. А вот власть осталась консервативной, заскорузлой, мыслящей в парадигме «царь и подданные». Так что жестокий конфликт был неизбежен, и он продолжается. Несмотря на зашкалившие репрессии,
В 2010-м многих устраивала «чарка и шкварка»
В 2010-м Лукашенко еще мог выступать в роли кудесника, осыпающего народ щедротами. Правитель, как и обещал, дал «всем по 500» — средняя зарплата в декабре того года достигла в эквиваленте 530 долларов. Тогда это были неплохие деньги, причем чувствовалась динамика: за пятилетку, со времени выборов-2006, заработки выросли вдвое.
И хотя среди продвинутой части общества копилось недовольство авторитарной системой, зажимом прав и свобод, многие рядовые белорусы тешились нехитрой жизнью в стиле «сыт, пьян и нос в табаке». И были готовы сквозь пальцы смотреть на недемократичность режима. Мол, демократию на хлеб не намажешь. Между властью и обществом работал неписаный социальный контракт: «батька» дает чарку и шкварку, а мы не суемся в политику.
По
Феномен Тихановской
Может быть, поэтому тогда, в 2010-м, наверху решили сыграть в либерализм, блеснуть перед Европой и зарегистрировали аж девять альтернативных кандидатов — в расчете, что они разорвут голоса протестного электората. И фокус в чем-то удался.
В итоге, положа руку на сердце, не было ощущения, что кто-то из соперников Лукашенко победил (при том что и в 80% за него самого оппозиционно настроенные граждане не верили). Согласно опросу НИСЭПИ даже самые сильные из оппозиционеров набрали тогда негусто: Владимир Некляев — 9,7%, Андрей Санников — 7%.
Сейчас же многие убеждены, что 9 августа победила Светлана Тихановская. Во всяком случае, есть серьезные доказательства, что она получила очень много голосов и что выборы были грубо сфальсифицированы.
Нещадно
При этом дало свои плоды моральное общественное давление: на ряде участков бюллетени были подсчитаны честно или относительно честно. И там, как правило, был солидный перевес в пользу Тихановской.
К слову, сейчас власти уже не могут быть уверены в надежности как минимум участковых комиссий. Те, кого в них обычно включают, почувствовали, что за мухлеж с цифрами есть риск ответить уже в обозримом будущем. Это одна из причин, по которым Лукашенко сейчас не хочется затевать референдум и тем более новые выборы.
Страна вползла в застой и загнивание
Итак, за десятилетие баланс сил между режимом и сторонниками перемен серьезно изменился. Почему это произошло?
Одна из причин — в том, что социально-экономическая модель Лукашенко, основанная на советской индустриальной базе и российской подпитке, исчерпала свой ресурс, перестала работать. После выборов 2010 года произошел финансовый обвал (аукнулось печатание пустых денег), в конце 2014 года — еще одна резкая девальвация. Экономика стала стагнировать. Белорусский ВВП в долларах сейчас ниже, чем в 2008 году.
На финише президентской кампании 2010 года Лукашенко слетал к тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву, замирился и
Как бы ни изощрялась официальная статистика, но масса белорусов по своим кошелькам четко видит, что доходы перестали расти — скорее, идет сползание в бедность. Средняя зарплата так и пляшет вокруг пресловутых 500 долларов, а ведь цены выросли и доллар уже далеко не тот.
Белорусы видят, что страна все сильнее отстает от соседей — например, тех же поляков. И шансов догнать при этой власти, которая боится реформ, нет, светит лишь
Поэтому о переменах заговорили даже те, кто раньше составлял ядерный электорат Лукашенко:
Не за жратву, а за свободу
И все же по большому счету людей в этом году поднял на протест не материальный интерес. Лозунги белорусской революции четко показывают: люди вышли не за жратву, а за свободу. Они хотят реально избирать власть и не чувствовать себя
В общем, теперь совсем другое, чем десять лет назад, состояние умов. В нынешнем году мы увидели, сколь далеко продвинулся процесс формирования гражданского общества и политической нации. В обществе сформировались сильные горизонтальные связи, вызрела мощная, порой трогающая до слез солидарность. Люди научились самоорганизовываться. Сторонники перемен вышли из гетто, почувствовали себя большинством.
При этом старая оппозиция толком так и не пришла в себя после разгрома в конце 2010 — начале 2011 годов. Президентские выборы 2015 года оказались совсем блеклыми, партийные лидеры Анатолий Лебедько и Сергей Калякин не смогли собрать по сто тысяч подписей за выдвижение кандидатами.
Да и перед кампанией 2020 года настроения в традиционной оппозиции были де-факто пораженческими. Провалились
Но тут появились и наделали шороху
В кампании-2020 Лукашенко, чувствуя шаткость своих позиций, сразу сделал
Однако получился облом. Люди не испугались, а массово возмутились — и грянули протесты революционной силы.
Как показало
Вардомацкий также подчеркивает, что между сторонниками власти и сторонниками перемен «существует полная взаимная непереходимость ценностных систем».
Конфликт между режимом и обществом будет обостряться
Иными словами, власть со своими адептами с одной стороны и значительная часть белорусов — с другой живут как бы в разных мирах. Ориентированная на прошлое власть за минувшее десятилетие не изменилась, разве что заматерела и развила свои худшие наклонности. А вот общество повзрослело.
В частности, выросло его национальное самосознание. Протест стал бело-красно-белым. И в этом феномене, кстати, отразился многолетний подвижнический труд традиционной оппозиции.
И хотя стало общим местом твердить, что белорусские протесты не носят геополитического характера, но де-факто люди хотят жить по европейским стандартам благосостояния, демократии и прав человека. Этого внутреннего порыва к свободе никак не могут понять замшелые верхи, твердящие об иностранных кукловодах.
Пропаганда режима, которая долбит, что в 90-е муки было на три дня, все ходили
Впрочем, пиар уже бессилен. Лукашенко утратил значительную часть электоральной базы, и это бесповоротно. По
Но поскольку уходить Лукашенко
Но не похоже, что масса белорусов готова это проглотить. Конфликт между анахроничным режимом и пробудившейся частью общества — судя по всему, большинством нации — будет обостряться. И самые драматичные моменты белорусской революции, похоже, еще впереди.
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Общество созрело для перемен, а власть по-прежнему мыслит в парадигме «царь и подданные»…
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