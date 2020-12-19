Источник материала: Хартия'97

Врачи нашли диету, способную обратить диабет вспять 19.12.2020, 9:59

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В исследовании приняли участие почти 10 тысяч жителей восьми разных европейских стран.

Диета с усиленным употреблением овощей и фруктов позволяет в два раза сократить риск развития диабета. К такому вводу пришли авторы исследования, в котором приняли участие почти 10 тысяч жителей восьми разных европейских страны. Более того, доктор Джоэл Фурман даже утверждает, что диабет можно обратить вспять с помощью продуманной диеты, пишет orthodox.od.ua .

По словам специалистов, люди, которые употребляли фрукты и овощи в достаточном количестве, наполняя свой организм каротиноидами и витамином С, показали наиболее низкий риск развития сахарного диабета. «Повышенный уровень витамина С в плазме крови неразрывно связан со снижением риска развития заболевания, точно такая же обратная связь наблюдается и в случае с общими каротиноидами», - подчеркивают авторы исследования.

Речь идет о растительных пигментах, которые придают фруктам и овощам оранжевую, желтую и ярко-красную окраску. Причем с этими выводами согласен и ведущий специалист в области лечения диабета доктор Джоэл Фурман, утверждающий, что правильная диета способна, и вовсе, обратить диабет вспять.

По словам врача, диабет рано считать приговором, это заболевание, убежден он, вполне реально вылечить и обратить вспять, удерживая под контролем за счет правильного питания. Речь, прежде всего, о калорийной растительной пище, фруктах и овощах, в которых содержится большое количество питательных веществ. Так, отмечает Фурман, особое внимание следует уделить орехам, бобам, семенам и свежим фруктам с овощами, в которых содержится минимальное количество сахара. А вот употребление зерновых и пищи животного происхождения лучше ограничить.

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