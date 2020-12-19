Источник материала: Хартия'97

ГРУ пакует чемоданы 1 19.12.2020, 9:54

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Путин терпит поражение в гибридной войне со всем миром.

«Белая и пушистая» Россия вновь оказалась в эпицентре крупного шпионского скандала. Уже пятый за текущий год российский «дипломат» улетает в Москву с позорным статусом persona non grata. В этот раз провалился сотрудник ГРУ, военный, военно-воздушный и военно-морской атташе Василий Сазанович. Государственное агентство национальной безопасности Болгарии (ДАНС) установило, что он собирал информацию, представляющую государственную тайну. С 2017 по 2020 годы полковник Сазанович контактировал с имеющим доступ к государственным секретам болгарским гражданином и покупал у него документы, в том числе о количестве дислоцированных на территории Болгарии во время учений военнослужащих США. Точная информация о размере взяток от работника ГРУ агенту не разглашается, пишет телеграм-канал «Сито Сократа» .

В ДАНС вся подрывная деятельность несовместимая с дипломатическим статусом была тщательно задокументирована, и прокуратура завела уголовное дело за преступления против республики (п.1 ст.104 УК Болгарии). Однако дипломатический иммунитет, предусмотренный Венской конвенцией, позволил Сазановичу отделаться от уголовного преследования, и после ноты МИД Болгарии, отправленной министром Екатериной Захариевой, он просто выслан из страны.

Генпрокурор Иван Гешев уже реально утомился от небывалого числа дел, связанных с российской подрывной деятельностью. В болгарских СМИ и социальных сетях обсуждается тема – «руската заплаха», что в переводе означает «русская угроза». Во-первых, российские спецслужбы орудуют в Болгарии, как у себя дома и не смотря на системные провалы, продолжают работать, не зная никаких приличий. Отдельные блогеры призвали изгнать все российское посольство из страны, поскольку оно выступает рассадником бесконечных диверсий против Болгарии, и болгары не хотят, чтобы у них на родине «бесчинствовали чекисты и разгуливали российские сапоги». Во-вторых, российские подрывные влияния рассматриваются как часть негативного наследия социализма, ведь с крахом «народной республики» в стране все еще остается «российская мафия», которая активно используется в подрывных целях. В том числе через ОПГ налаживаются связи с политиками и высокопоставленными чиновниками для получения доступа к чувствительной информации.

Интересным «совпадением» стала высылка сотрудника ГРУ на фоне скандального турне министра иностранных дел РФ по балканским странам. Нельзя исключать, что это очередное проявление межведомственной борьбы между СВР и ГРУ, в контексте роста политических амбиций директора СРВ Сергея Нарышкина, желающего ослабить его конкурентов из МИД и Минобороны.

Позитивом в данной шпионской истории выступает факт интенсивной работы ДАНС по российскому направлению с целью укрепления суверенитета Болгарии и снижения уровня российской военной угрозы в районе Черного моря. Москва ведет подготовку к новым акциям дестабилизации и будет наращивать агрессивность для давления на сопредельные страны и державы Запада.

Вмешательство российских спецслужб в политические процессы в Беларуси, Молдове, Украине, Армении, Кыргызстане, отравление химическим оружием оппозиционера Алексея Навального, мощнейшая кибератака Sunburst, проведенная хакерской группировкой Cosy Bear с корнями из РФ, а теперь очередной акт военного шпионажа против страны-члена НАТО Болгарии. Пора признать: это уже не просто российская угроза, это настоящая всеохватывающая война путинской России практически со всем миром.

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