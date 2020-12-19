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Сбор за пересечение границы будут взимать при выезде из Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Сбор за пересечение границы будут взимать при выезде из Беларуси
Министр финансов озвучил подробности скандального налога.
Сбор за пересечение границы предлагается ввести при выезде из страны, сообщил
Согласно законопроекту «Об изменении Налогового кодекса», принятому «палаткой», областным «советам депутатов» могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, в размере не более трех базовых величин.
— Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд, — пояснил министр финансов.
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Министр финансов озвучил подробности скандального налога.
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