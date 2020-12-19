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Минская Комаровка вышла на марш
Источник материала: Хартия'97
Минская Комаровка вышла на марш
Акция закончилась цепью солидарности на перекрестке улиц Веры Хоружей и Богдановича.
Жители района Комаровки вчера вечером прошли шествием до рынка, где провели акцию, выстроившись в цепь солидарности на перекрестке улиц Веры Хоружей и Богдановича.
Фото и видео протестной акции опубликовал телеграм-канал
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Акция закончилась цепью солидарности на перекрестке улиц Веры Хоружей и Богдановича.
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