Огнеупорные смеси и Uber для самосвалов — истории мужчин, которые построили бизнес своими руками

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

Начал производство огнеупорных смесей для металлургических заводов, разработал Uber для самосвалов, построил бизнес на поиске кладов… Герои этого материала — мужчины, которые решили работать в суровых условиях. Читайте 5 увлекательных историй о предпринимателях с твердым характером.

В 20 лет Сергей Онищенко работал вместе с другом и торговал специями. Но в какой-то момент взгляды на общее дело у приятелей разошлись, и парню пришлось выйти из бизнеса. Сергей стал искать идею, чтобы начать новый проект.



Сергей Онищенко. Фото из личного архива

«Главное — научиться падать и подниматься, ошибаться и делать выводы. Тогда успех придет во что бы то ни стало! Возможно, правда, чуть позже, чем хотелось бы… Бизнес так или иначе учит терпению и принятию. Создание нового бизнеса с нуля — это не просто мечта, идея, поиски или страсть. Это очередной вызов себе, умению критически мыслить, принимать решения и нести за них персональную ответственность», — поделился Сергей.

Вместе со знакомым Сергей решил попробовать производить огнеупорные смеси, чтобы продавать их украинским металлургическим заводам и комбинатам. Для этого парни купили б/у бетономешалку, поставили ее в отцовском гараже и стали экспериментировать с составом смеси.

О том, как Сергею и его приятелю удалось заставить гигантов индустрии покупать товар у «пареньков без имени», а потом и стать одними из крупнейших поставщиков огнеупорных продуктов в Украине, — читайте в материале по ссылке .

Александр Иванов руководил компанией по перевозке сыпучих грузов, временами сам сидел за рулем самосвала. Однажды мужчина подумал, что мог бы решить массу проблем в своей сфере при помощи автоматизации процессов. Так Александр Иванов принял решение запустить проект, который станет чем-то вроде Uber для самосвалов. Три года спустя он вместе с компаньоном основал компанию Operator24.



Фото предоставлено автором

«Чтобы запустить такой бизнес, нужно быть упертым маньяком с верой в себя и свой продукт. Ну, и начать действовать, проходить все этапы самому и дотошно, до каждой мелочи, разбираться во всем — именно так можно создать ценности», — рассказал о старте проекта Александр.

О том, как за 2 года с нуля выстроить систему-агрегатор для работы самосвалов, используя только собственные средства, — читайте в материале по ссылке .

Владимир Порываев из Москвы построил бизнес на поиске кладов и потерянных вещей. Он основал собственную кладоискательную контору и зарабатывает на том, что многие считают «увлечением для мужчин с кризисом среднего возраста».



Владимир Порываев. Фото из личного архива

«Поначалу все дела вел сам. Занимался поиском кладов, консультировал в области кладоискательства, проводил экспедиции. Клиентов находил во время выездов в деревни Подмосковья — люди всегда очень живо интересовались тем, что я делаю со всей этой аппаратурой посреди полей. Местные охотно делились всякими байками — мол, говорят, что какой-то купец зарыл свой клад в лесу или чей-то дед схоронил военные трофеи в огороде. А я проверял — не все из этого выдумки», — рассказал о своем бизнесе Владимир.

За один сезон мужчина находит около 5 кладов, тайников или схронов. В среднем клад приносит около $ 10−15 тыс. Причем найти ценности можно не только исследуя поля и леса в поисках исторических кладов, но и в обычных хрущевках, где спрятаны заначки и забытые раритеты.

О том, как зарабатывать на том, что другие считают хламом, и использовать как наводки деревенские байки, — читайте в материале .

Семен Анфиногенов нашел идею для своего бизнеса, посмотрев фильм «Волк с Уолл-стрит» еще в 18 лет. Так парень решил запустить производство статусных подарочных ручек. Сейчас парень руководит компанией Presentree. В собственном цеху команда проекта работает с ценными породами дерева. Некоторые из них стоят до $ 100 тыс. за кубометр.



Фото предоставлено автором

«Это мой первый бизнес. До его запуска я получил два высших образования, успел немного поработать в найме — занимался строительством, мы производили дорогие лестницы из дерева. Идея этого проекта пришла мне в голову лет в 18, после просмотра фильма „Волк с Уолл-стрит“, где в один из ключевых моментов главный герой говорит: „Продай мне эту ручку“. Вот я и подумал: а что, если сделать ручку, которая бы сама себя продавала? Так все и началось», — рассказал Семен.

О том, как конкурировать с китайским ширпотребом и оптимизировать затраты, чтобы спасти свой проект во время кризиса, Семен рассказал «Про бизнес».

Александр Жавнерчик больше пяти лет работал в системе ЖКХ слесарем, и его часто не устраивало отношение работников этой госслужбы к клиентам. Вместе с коллегой они решили изменить представление людей об этой сфере и открыть свой бизнес. Так появился «Коммунспецсервис» — компания, которая помогает ликвидировать аварийные ситуации на внутридомовых инженерных сетях.



Фото предоставлено автором

«Сильно менять что-то не пришлось, разве что стиль работы: раньше приходили на смену, выполняли заказы, совершенно не задумываясь о результате работы, просто закрывали заявки и ехали на базу. Сейчас, когда у нас своя компания, работаешь в первую очередь на результат, поскольку от него зависит будущее», — объяснил Александр.

О том, как нужно работать с клиентами, чтобы побороть стереотипы о коммунальщиках, — читайте в нашем материале .

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