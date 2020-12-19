Белоруска стала матерью после проведения уникальной операции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Впервые в Беларуси женщина родила после трансплантации комплекса "поджелудочная железа+почка", сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Молодая мама с пяти лет страдала тяжелым типом сахарного диабета. В 2015 году она перенесла операцию по трансплантации поджелудочной железы и почки. Этот вид операции, как пояснил директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессор Олег Руммо, является одним из самых редких в мире и выполняется только пациентам с 1-м типом сахарного диабета, осложненным почечной недостаточностью. Успешная процедура повышает продолжительность жизни на десятки лет. С момента операции пациентка не нуждалась в инсулине, но врачи были готовы к любому развитию ситуации.

"Радостное событие произошло несколько дней назад в РНПЦ "Мать и дитя" в Минске – молодая женщина Марина, которой ранее трансплантировали комплекс "поджелудочная железа+почка", выносила и родила здорового малыша", - сообщили в Минздраве.

Как отметил директор РНПЦ Сергей Васильев, "в связи с рекомендациями различных специалистов, в том числе и в связи с риском отслойки сетчатки, было принято решение провести операцию кесарева сечения".

"В результате совместной командной работы мамы и медицинских специалистов двух центров на свет появился замечательный мальчик весом 2 кг. 680 г, ростом 48 см, 8/8 баллов по шкале Апгар", - добавил Васильев.

Сейчас и малыш, и мама чувствуют себя удовлетворительно.