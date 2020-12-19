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Котики, Ван Гог, офис в поле. Чем занимаются ученые "Командорского"
19.12.2020 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Здесь находится крупнейший морской заповедник — "Командорский". Его сотрудники живут на острове практически безвыездно. Кто-то тридцать лет назад приехал сюда и остался, кто-то пока присматривается к месту. Как живут и занимаются наукой на краю России, узнала журналист МИА "Россия сегодня" Мария Семенова.
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Остров Беринга — территория заповедная: здесь наблюдают за китами, считают тюленей, изучают рыб и птиц. Местные шутят, что грибы тут выше деревьев. "Цивилизации"...
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