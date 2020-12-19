Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Котики, Ван Гог, офис в поле. Чем занимаются учёные "Командорского"

Здесь находится крупнейший морской заповедник — "Командорский". Его сотрудники живут на острове практически безвыездно. Кто-то тридцать лет назад приехал сюда и остался, кто-то пока присматривается к месту. Как живут и занимаются наукой на краю России, узнала журналист МИА "Россия сегодня" Мария Семенова.

Слушайте подкасты РИА Новости .