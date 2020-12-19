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Аналитик: Три сценария, по которому может пойти история белорусского протеста

19.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик Центра европейской трансформации, кандидат социологических наук Оксана Шелест заявила TUT.BY, что как минимум, Беларусь никогда уже не будет прежней.

Даже вернуться к тому состоянию, которое было год, два назад или прямо перед выборами, просто невозможно. Подавление протестов не приведет к возвращению этой ситуации.

Аналитик: Три сценария, по которому может пойти история белорусского протеста

На сегодня, по мнению аналитика, есть три сценария, по которому может пойти история белорусского протеста.

Первый сценарий: протест будет задавлен

И речь не о прекращении уличных акций. Если власть передавит, то протестный ресурс убедится в том, что ничего сделать нельзя. Это очень плохой сценарий не только для тех, кто сейчас выступает за перемены, но и в целом для Беларуси.

Потому что кроме того, что мы потеряем шанс на развитие, который общество сейчас пытается завоевать, мы погрузимся в страшную депрессию во всех смыслах на достаточно долгий период. Понятно, что это приведет и к серьезным видимым последствиям: еще большему оттоку разочарованных людей из страны, изоляции Беларуси на международной арене, усилению влияния России, вплоть до потери суверенитета.

— Перспектива довольно страшная, и я не знаю, насколько люди с той стороны, которые напрямую не участвуют в преступлениях, но все еще не определились, понимают, насколько эта перспектива страшна для всех. Лукашенко пугает всех 90-ми, но если сейчас история Беларуси пойдет по такому сценарию, это как раз возврат в 90-е, мы скатимся до такого уровня, на котором давно не были.

Последствия для экономики, культуры и общественного здоровья предсказать довольно тяжело. Но скажу, что мне эта перспектива кажется маловероятной, потому что накопленного протестного ресурса достаточно много, люди готовы к длительному сопротивлению, — подчеркивает Шелест.

Второй сценарий: система изменится

— Я ожидаю разворачивания именно этой перспективы — перспективы политических изменений. Круг репрессий втянул в процесс людей, которые были достаточно далеки от общественной и политической жизни.

Очень важно, что в этой ситуации сохраняются этические ориентиры: очень трудно смириться с тем, что все так закончится, когда в твоей стране полторы сотни политических заключенных, море политически мотивированных уголовных дел. В этот момент человек понимает, что если он остановится, эти люди будут сидеть достаточно долго за те взгляды, за которые он сам выступает. Пораженческие настроения, конечно, есть, но они не доминируют, у общества все же есть потенциал, — считает социолог.

Третий сценарий: проблему Беларуси решат внешние игроки

Шелест подчеркивает: сценарий, когда внешние игроки решат проблемы Беларуси — самый плохой для страны.

— Мне кажется, что в этом году у белорусов все больше и больше зреет понимание, что нельзя позволять никому решать наши проблемы за нас. И дозревают до понимания того, что и политическими делами в том числе придется заниматься самим, вкладываться в решение общих дел.

То, что сейчас все таким трудом завоевывается, приведет к тому, что это будет больше цениться. В нашем гражданском созревании хорошо то, что мы не готовы принимать спасителя, как такового, а готовы к политическим действиям, — считает аналитик.

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